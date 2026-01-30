Актеры motion-capture, которые подарили внешность героям хитовой RPG от Larian Studios порадовали своих украинских фанатов, сообщает 24 Канал.

Стоит внимания В одной из лучших видеоигр последних лет неожиданно появилась украинская локализация

Квас пришелся по вкусу актерам из BG 3?

На странице GameStreetUA у X появилось видео, снятое актрисой Деборой Уайлд, которая стала прототипом воительницы Лей'зель.

Она вместе с Тео Соломоном (Уилл в игре), Нилом Ньюбоном (Астарион в игре) и другими актерами неожиданно решили продегустировать "Квас Тарас".

Мнения относительно вкуса напитка разделились. В частности Ньюбон назвал его "ржаным хлебом, который превратили в жидкость", а сама Дебора отметила что визуально квас похож на известное пиво "Guiness".

Благодаря россыпи забавных реакций, видео стало вирусным в украинском сегменте X, поэтому и комментарии наших геймеров не заставили себя ждать.

Дегустация от каста BG 3: смотрите видео

Часть каста Baldur's Gate 3 пьют Квас Тарас? pic.twitter.com/CVP8QwKQnD - GameStreetUA✙ (@GameStreetUA) January 29, 2026

За Астариона больше не играю, сильно кривится..,

– пошутил пользователь @AlexZanger.

Другие же комментаторы предлагали актерам попробовать грушевый "Живчик" или белый квас.

Как BG 3 завоевала народную любовь?