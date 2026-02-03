Ubisoft все никак не могут появиться в новостях в позитивном ключе. На этот раз компания уволила многолетнего работника за комментарии в соцсети, сообщает 24 Канал.

В Ubisoft воцарилась диктатура?

В начале января стало известно, что именитая студия в серьезной беде. Ubisoft пришлось отменить немало проектов, среди которых многострадальный ремейк Prince of Persia, и сократить много работников.

Кроме того, боссы компании решили вернуть 5-дневный рабочий день в офисе, что не вызвало восторга у тех "счастливчиков", которые не потеряли работу и любили работать удаленно.

Свое недовольство такой политикой решил высказать и Дэвид Мишо-Кром.

Мишо-Кром начал карьеру в Ubisoft в 2012 году. С тех пор он поработал над Assassin's Creed Unity, Syndicate, Origins, Valhalla и Watch Dogs Legion. С 2022 года был руководителем команды по дизайну уровней для Assassin's Creed Shadows, информирует gamesradar+.

Итак, Ubisoft хотят вернуть 5 дней в офисе... потому, что они "верят в сотрудничество"... но давайте честно, мы не совсем глупые... мы прекрасно знаем, почему вы хотите вернуться к 5 дням в офисе..,

– написал он у себя в LinkedIn.

В посте разработчик также добавил ссылку на видео, в котором утверждается, что обязательное возвращение к работе из офиса – это лишь способ аккуратно уволить сотрудников, предпочитающих работать из дома.

Несколько дней спустя Мишо-Кром был отстранен от работы на 3 дня из-за "дисциплинарного нарушения", а вскоре и вообще уволен.

Как оправдываются в студии?

В комментарии для Kotaku, Ubisoft отметили, что своими комментариями Дэвид нарушил "кодекс поведения" студии и был уволен именно за это, а не за свои мысли.

Обмен отзывами или мыслями с уважением не приводит к увольнению,

– заявили в компании.

Таким образом Ubisoft продолжает стремительное пике в глазах геймеров и всей игровой индустрии.