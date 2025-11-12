Дебютный трейлер новой видеоигры стал вирусным в соцсетях и заслужил сравнение с культовой Bully от Rockstar Games, сообщает 24 Канал со ссылкой на IGN в X.

Долгими годами поклонники Rockstar ожидали ремейк Bully, сиквел которой в свое время принесли в жертву для других проектов, но скоро он станет совсем не актуальным.

Это может произойти, поскольку разработчики из Refugium Games представили Agefield High: Rock The School. В предстоящей игре геймеры перенесутся во времени в 2002 год и возьмут под контроль Сэма – нового ученика средней школы Эйджфилд.

Вместе со своими друзьями, Кейлом и Акселем, они планируют сделать так чтобы школа точно "запомнила" их перед выпуском.

Трейлер игры – смотрите видео

Как в уже упомянутой Bully, в новом проекте игроков ожидает балансировка между школьными обязанностями (посещением уроков и выполнением заданий) и возможностью прогулять обучение чтобы заработать немного деньжат, которые можно потратить на новое снаряжение или одежду.

Среди школьных предметов: английский язык, математика, немецкий язык, география и музыка. Все они имеют небольшие мини-игры, как и в классике от Rockstar.

Кроме очевидных сравнений с Bully, Agefield High: Rock the School также напомнила геймерам в соцсетях американские комедии 00-ых вроде Американского пирога.

Как известно со страницы Agefield High: Rock the School в Steam, релиз игры планируется во 2 квартале 2026 года.