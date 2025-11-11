Студия AdHoc отреагировала на огромное количество вопросов геймеров о намерениях выпустить еще один сезон видеоигры Dispatch, сообщает 24 Канал со ссылкой на No Context Dispatch в X.

Второй сезон неизбежен?

Dispatch сочетает элементы стратегического симулятора вместе с жанром интерактивного кино, а сюжет игры покорил огромное количество геймеров.

История супергероя на пенсии, который теперь должен управлять командой героев и бывших злодеев весьма пришлась по вкусу игрокам. За первые 10 дней, продажи проекта превысили 1 миллион копий, а оценки геймеров и критиков делают Dispatch одной из лучших игр в 2025 году.

Учитывая все это, разработчиков начали атаковать вопросом о вероятном продолжении и они довольно быстро дали многообещающий ответ.

Во время подкаста The Friends Per Second сооснователи Adhoc Studio, Ник Герман и Пьер Шоретт высказались о будущем Dispatch.

Думаю, что нам придется хотя бы подумать о 2 сезоне сейчас. Три недели назад это было под вопросом,

– прокомментировал Шоретт успех проекта.

Отрывок из разговора – смотрите видео

DISPATCH Анонс 2 сезона теперь неизбежен! Это было под вопросом 3 недели назад, теперь это уверенность, LFG! #DISPATCH pic.twitter.com/o4QcTbV0lS - Диспетчер Без Контекста (@NoContextDsptch) 10 ноября, 2025

Готов к работе над продолжением хоть прямо сейчас известный актер Аарон Пол, который озвучил протагониста.

Я надеюсь, что мы с тобой поработаем над несколькими сезонами этой игры. Я надеюсь, что мы сделаем больше,

– сказал он в разговоре с блогером и стримером MoistCr1tikal, который также озвучил персонажа в игре.

Поэтому, поклонники Dispatch могут быть спокойны относительно будущего проекта, ведь оно выглядит весьма перспективным.