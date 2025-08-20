Компания Amazon официально объявила, что второй сезон популярного сериала Fallout стартует 17 декабря. Однако на этот раз зрители не получат все эпизоды сразу. Серии будут выходить еженедельно, а финал сезона запланирован на 4 февраля 2026 года. В целом продолжение будет насчитывать восемь эпизодов, информирует 24 Канал.

Дату премьеры раскрыли в новом двухминутном трейлере, который презентовали на выставке Gamescom: Opening Night Live.

Ролик демонстрирует дальнейшие приключения главных героев. Люси, выходец из Хранилища 33, и охотник за головами Гуль отправляются в Нью-Вегас – постапокалиптический мегаполис, знакомый поклонникам культовой игры Fallout: New Vegas.

Трейлер 2 сезона Fallout – смотрите видео:

Трейлер также содержит флешбек с таинственным мистером Хаусом и показывает встречу с одним из самых опасных мутантов вселенной – Когтем Смерти. Создатели шоу обещают, что герои пройдут через знаковые локации пустыни Мохаве, погрузившись в "невероятно сложный, странный и крайне жестокий мир".

Первый сезон, вышедший в апреле 2024 года, имел огромный успех и привлек более 100 миллионов зрителей. На фоне такой популярности Amazon Prime Video уже продлила сериал на третий сезон, еще до выхода второго.

Но не только Fallout получил свой сериал – недавно Ubisoft случайно анонсировала сериал Far Cry от создателей "Фарго". Сериал будет антологией, где каждый сезон будет рассказывать отдельную историю, и он соединит фирменный психологизм Far Cry с смелым стилем канала FX.