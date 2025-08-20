Когда мы будем убегать от Сайлонов?

Анонсирован новый проект, в котором игрокам придется возглавить остатки человечества и попытаться спастись от неумолимых умных роботов, Сайлонов. Речь, конечно же, идет о научно-фантастическом сериале "Звездный крейсер Галактика", что транслировался с 2004 по 2009 годы, а также получил спин-офф под названием "Каприка" в 2011 году, пишет 24 Канал со ссылкой на Engadget.

Новая игра получила название Battlestar Galactica: Scattered Hopes. Разработчики не скрывают, что их предыдущая игра – Crying Suns – была вдохновлена именно вселенной Battlestar Galactica, поэтому любовь к первоисточнику будет заметна в каждой детали нового проекта.

Выход игры запланирован на начало 2026 года. По жанру Scattered Hopes – это roguelike-стратегия, где игровой процесс построен на случайных забегах, а неудачи являются неотъемлемой частью пути к успеху.

Игроку предстоит возглавить флот кораблей, спасающийся после уничтожения планеты Каприка. В начале каждой попытки нужно выбрать флот с уникальным сочетанием военных и гражданских судов. После этого начинается напряженная гонка со временем: ваш флот совершает прыжки от системы к системе, пытаясь оторваться от преследования Сайлонов.

Игровой процесс сочетает пошаговую стратегию с боями в реальном времени. Прибыв в новый сектор космоса, игрок имеет несколько ходов на выполнение важных задач: отправка команд на сбор ресурсов, ремонт поврежденных кораблей и исследование новых технологий для усиления боевых возможностей флота.



Один из первых скриншотов Battlestar Galactica: Scattered Hopes / Фото Alt Shift



Кроме внешних угроз, придется решать и внутренние конфликты. Среди уцелевших представителей Двенадцати колоний постоянно будут возникать напряженные ситуации. Например, группа воров может начать воровать припасы. Игроку придется принимать сложные решения, выбирая между интересами различных фракций – рабочих, военных и других группировок. Эти группы часто сами будут предлагать помощь, но их подарки никогда не бывают бесплатными. Необходимо поддерживать баланс влияния, чтобы ни одна из фракций не стала слишком могущественной.

После нескольких ходов неизбежно появляются Сайлоны, и они всегда имеют преимущество в силе. Бои происходят в реальном времени, но есть возможность включить тактическую паузу, если ситуация становится слишком хаотичной. Цель этих сражений – не победить врага, а выжить достаточно долго, чтобы сверхсветовые двигатели успели подготовиться к следующему прыжку.

Бои требуют грамотной расстановки приоритетов. Сайлоны могут запускать самонаводящиеся ракеты или тактические ядерные заряды, что заставляет перенаправлять истребители на их перехват, оставляя другие корабли уязвимыми.

На ранней стадии разработки игра выглядит как увлекательный симулятор кризисного менеджмента. Пока неизвестно, увидим ли мы в игре главных героев сериала.