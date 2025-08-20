Коли ми тікатимемо від Сайлонів?

Анонсовано новий проєкт, у якому гравцям доведеться очолити залишки людства та спробувати врятуватися від невблаганних розумних роботів, Сайлонів. Мова, звісно ж, іде про науково-фантастичний серіал "Зоряний крейсер Галактика", що транслювався з 2004 по 2009 роки, а також отримав спін-офф під назвою "Каприка" у 2011 році, пише 24 Канал з посиланням на Engadget.

Дивіться також Deadlock, який досі офіційно не вийшов, представив аж шість нових героїв

Нова гра отримала назву Battlestar Galactica: Scattered Hopes. Розробники не приховують, що їхня попередня гра – Crying Suns – була натхненна саме всесвітом Battlestar Galactica, тому любов до першоджерела буде помітна в кожній деталі нового проєкту.

Вихід гри заплановано на початок 2026 року. За жанром Scattered Hopes – це roguelike-стратегія, де ігровий процес побудований на випадкових забігах, а невдачі є невіддільною частиною шляху до успіху.

Гравцеві належить очолити флот кораблів, що рятується після знищення планети Каприка. На початку кожної спроби потрібно обрати флот з унікальним поєднанням військових та цивільних суден. Після цього починається напружена гонка з часом: ваш флот здійснює стрибки від системи до системи, намагаючись відірватися від переслідування Сайлонів.

Ігровий процес поєднує покрокову стратегію з боями в реальному часі. Прибувши в новий сектор космосу, гравець має кілька ходів на виконання важливих завдань: відправлення команд на збір ресурсів, ремонт пошкоджених кораблів та дослідження нових технологій для посилення бойових можливостей флоту.



Один з перших скриншотів Battlestar Galactica: Scattered Hopes / Фото Alt Shift



Один з перших скриншотів Battlestar Galactica: Scattered Hopes / Фото Alt Shift

Окрім зовнішніх загроз, доведеться вирішувати й внутрішні конфлікти. Серед вцілілих представників Дванадцяти колоній постійно виникатимуть напружені ситуації. Наприклад, група злодіїв може почати красти припаси. Гравцеві доведеться приймати складні рішення, обираючи між інтересами різних фракцій – робітників, військових та інших угруповань. Ці групи часто самі пропонуватимуть допомогу, але їхні подарунки ніколи не бувають безкоштовними. Необхідно підтримувати баланс впливу, щоб жодна з фракцій не стала занадто могутньою.

Після кількох ходів неминуче з'являються Сайлони, і вони завжди мають перевагу в силі. Бої відбуваються в реальному часі, але є можливість увімкнути тактичну паузу, якщо ситуація стає занадто хаотичною. Мета цих битв – не перемогти ворога, а вижити достатньо довго, щоб надсвітлові двигуни встигли підготуватися до наступного стрибка.

Бої вимагають грамотного розставлення пріоритетів. Сайлони можуть запускати самонавідні ракети або тактичні ядерні заряди, що змушує перенаправляти винищувачі на їх перехоплення, залишаючи інші кораблі вразливими.

На ранній стадії розробки гра виглядає як захопливий симулятор кризового менеджменту. Наразі невідомо, чи побачимо ми в грі головних героїв серіалу.