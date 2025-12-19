В одному з готелів міста Чанчунь були шоковані після виселення гостя, який прожив там не один рік, інформує 24 Канал з посиланням на Dexerto.

Геймер шокував мережу, не прибиравши понад 2 роки?

Китайський заклад спеціалізується на "тривалому проживанні" геймерів, пропонуючи свої послуги кіберспортсменам та пересічним фанатам віртуальних розваг, повідомляє The Sun.

Кімнати готелю обладнані високотехнологічними ПК, швидкісним інтернетом та усім, що потрібне для екстра довгих "ігрових марафонів".

Один з таких якраз закінчився у геймера, який винаймав номер понад 2 роки та весь цей час проводив в онлайн-іграх, майже не покидаючи межі своїх "володінь".

Шокуючу знахідку було зроблено після того, як чоловік нарешті виїхав.

У мережі швидко стало вірусним відео, у якому показують стан його кімнати, де весь простір завалений тисячами порожніх пляшок, контейнерів для їжі та іншим сміттям.

За свідченнями працівників готелю, в деяких місцях сміття сягало "одного метра завглибшки", а найбільше постраждала ванна кімната, де гори використаного туалетного паперу були вищими за унітаз.

Відео з номером: дивіться ролик

Grim vid shows hotel guest from hell leave room in stomach-churning state pic.twitter.com/GwT0sWJo2d — The Sun (@TheSun) December 18, 2025

Клінінговій команді знадобилося 3 дні аби врешті прибрати сміття та дезінфікувати кімнату.

Відомо, що горе-геймеру не висуватимуть жодних звинувачень, хоча окрім псування майна він ще й залишився винен готелю орієнтовно 400 доларів.

Повна протилежність?