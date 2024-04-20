Star Citizen, ймовірно, є найдорожчою відеогрою в історії індустрії, адже на цю мить на її розробку було зібрано вже понад 650 мільйонів доларів.

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Тож, вочевидь, грати на простому ПК в такий проєкт ютуб-блогер Bankii порахував сумнівною ідеєю, а тому збудував собі справжній геймерський рай.

До ігрової кімнати молодика ведуть двері, що ніби потрапили сюди прямісінько з якогось шатла NASA, а за ними відкривається вид на неймовірний "сетап" гравця.

Як у справжній кабіні зорельота, в геймера є величезна приборна панель, сповнена різних датчиків та перемикачів, штурвали та, що найвидовищніше – три величезні монітори, які дають йому панорамний вид на гру.

Все це доповнено атмосферною неоновою підсвіткою, яка лише додає космічного антуражу кімнаті.

Дивовижна ігрова кімната – дивитися відео

Таке місце для гри й справді є мрією будь-якого фаната Star Citizen, хоча знайшлися в коментарях й ті, що розкритикували барліг Bankii, заявивши, що можна було зробити й краще, тим більше за 30 тисяч вічнозелених.