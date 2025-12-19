Традиционная зимняя распродажа в Steam уже началась, а вместе с ней – большие скидки на некоторые из лучших видеоигр 2025 года, информирует 24 Канал со ссылкой на Steam.

Что купить в Steam?

Сделать себе подарок "под елочку" можно, пополнив библиотеку Steam по выгодным ценам до 5 января.

От инди-игр до крупных релизов AAA-класса – распродажа на платформе Valve имеет проекты из всех категорий, что не может не радовать геймеров.

Однако, с наибольшим интересом следует рассмотреть "свежие" игры, которые вышли в течение 2025 года и получили свою самую привлекательную цену.

Среди них, лучший многопользовательский шутер последних лет – ARC Raiders, который получил первую скидку в 20% и продается по цене в 928 гривен (полная 1161 грн.).

Трейлер игры: смотрите видео

Кроме того, криминально дешево отдают сиквел чешской хардкорной RPG – Kingdom Come: Deliverance 2, которая к тому же имеет украинскую локализацию.

Ее цена до завершения распродажи – 799 гривен (это -50% от полной стоимости).

Трейлер игры: смотрите видео

Ну и куда же без игры года, рекордсменки TGA 2025 – Clair Obscur: Expedition 33?

Проект, который с последним обновлением также получил украинскую текстовую локализацию, продается со скидкой в 20% и обойдется вам всего в 1199 гривен.

Трейлер игры: смотрите видео

В дополнение, советуем обратить внимание еще и на такие игры: