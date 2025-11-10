В интервью для журнала GQ руководитель Bethesda Game Studios Тодд Говард поделился деталями относительно производства долгожданной игры The Elder Scrolls VI, информирует 24 Канал. Впервые ее анонсировали на выставке E3 2018, показав короткий тизер, и только летом 2023 года проект перешел в фазу активной разработки.

По словам Говарда, длительный перерыв после выхода Skyrim был необходим как для аудитории, так и для самой команды разработчиков. Студия чувствовала потребность в творческой перезагрузке и хотела попробовать что-то новое, чем и стал проект Starfield.

Сейчас команда Bethesda ежедневно работает над The Elder Scrolls VI. Говард отметил, что недавно даже состоялось большое внутреннее тестирование игры. Он считает, что игры нужно именно играть, а не просто создавать, подчеркивая важность игрового процесса.

Хотя до релиза еще далеко, Говард не исключает возможности неожиданного выпуска игры, как сообщает Insider Gaming. Он привел в пример успешный опыт внезапного релиза The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered. Его идеальный вариант – когда пройдет определенное время, и однажды игра просто появится для всех.

Также стало известно, что благодаря пожертвованиям фанатов в игре почтят память легенды сообщества Loranna Pyrel (Фрэнка), чьи ролевые кампании на форуме UESP в 2004 – 2006 годах частично считаются каноническими.

Сколько уже длится разработка TES VI?

Разработка The Elder Scrolls VI имеет долгую историю, начавшуюся более семи лет назад с анонса на выставке E3 2018. Тогда показали лишь короткий 36-секундный тизер, после чего об игре почти не было новостей.

Анонсирующий трейлер The Elder Scrolls VI – смотрите видео:

В течение пяти лет проект находился на ранней стадии, и только летом 2023 года Bethesda официально объявила о переходе к активной разработке.

Руководитель студии Тодд Говард объясняет такую длительную паузу несколькими причинами.

Во-первых , команда нуждалась в творческой перезагрузке после длительной работы над серией The Elder Scrolls.

Во-вторых, разработчики хотели создать что-то новое, что воплотилось в проекте Starfield, который стал для них приоритетом.

Сейчас, по словам Говарда, работа над игрой ведется ежедневно, и команда уже проводит внутренние тестирования. Однако, несмотря на активный процесс, глава Bethesda отмечает, что до релиза The Elder Scrolls VI еще далеко.