В інтерв'ю для журналу GQ керівник Bethesda Game Studios Тодд Говард поділився деталями щодо виробництва довгоочікуваної гри The Elder Scrolls VI, інформує 24 Канал. Вперше її анонсували на виставці E3 2018, показавши короткий тизер, і лише влітку 2023 року проєкт перейшов у фазу активної розробки.

За словами Говарда, тривала перерва після виходу Skyrim була необхідна як для аудиторії, так і для самої команди розробників. Студія відчувала потребу у творчому перезавантаженні та хотіла спробувати щось нове, чим і став проєкт Starfield.

Наразі команда Bethesda щодня працює над The Elder Scrolls VI. Говард зазначив, що нещодавно навіть відбулося велике внутрішнє тестування гри. Він вважає, що ігри потрібно саме грати, а не просто створювати, наголошуючи на важливості ігрового процесу.

Хоча до релізу ще далеко, Говард не виключає можливості несподіваного випуску гри, як повідомляє Insider Gaming. Він навів як приклад успішний досвід раптового релізу The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered. Його ідеальний варіант – коли мине певний час, і одного дня гра просто з’явиться для всіх.

Також стало відомо, що завдяки пожертвам фанатів у грі вшанують пам'ять легенди спільноти Loranna Pyrel (Френка), чиї рольові кампанії на форумі UESP у 2004 – 2006 роках частково вважаються канонічними.

Скільки вже триває розробка TES VI?

Розробка The Elder Scrolls VI має довгу історію, що почалася понад сім років тому з анонсу на виставці E3 2018. Тоді показали лише короткий 36-секундний тизер, після чого про гру майже не було новин.

Протягом п’яти років проєкт перебував на ранній стадії, і лише влітку 2023 року Bethesda офіційно оголосила про перехід до активної розробки.

Керівник студії Тодд Говард пояснює таку тривалу паузу кількома причинами.

По-перше, команда потребувала творчого перезавантаження після тривалої роботи над серією The Elder Scrolls.

, команда потребувала творчого перезавантаження після тривалої роботи над серією The Elder Scrolls. По-друге, розробники хотіли створити щось нове, що втілилося у проєкті Starfield, який став для них пріоритетом.

Наразі, за словами Говарда, робота над грою ведеться щодня, і команда вже проводить внутрішні тестування. Проте, попри активний процес, очільник Bethesda наголошує, що до релізу The Elder Scrolls VI ще далеко.