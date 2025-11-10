Эксперты оценили во сколько разработчикам может обойтись последний перенос GTA 6, сообщает 24 Канал со ссылкой на VideoGamer.

Задержка влетела в копеечку?

По причине новой задержки, долгожданное продолжение одной из самых популярных игр всех времен выйдет 19 ноября 2026 года, если, конечно, студия не коллапсирует из-за ситуации со скандальными увольнениями.

Профессор финансов Роб Уилсон рассказал во сколько может обойтись шестимесячная задержка GTA 6 для ее создателей. По оценкам специалиста, это может стоить Rockstar и Take-Two огромных средств.

Учитывая среднюю точку дополнительного роста поставщиков, контроль качества и сертификацию, полировку продукта и перенос маркетинга, вы уже тратите на 350 миллионов долларов больше. Затем добавьте потерю временной стоимости, когда крупнейшее денежное событие в этой области переносится на шесть месяцев позже. Сложите это вместе, и вы легко получите эквивалент 500 миллионов долларов,

– заявил финансист.

Однако, вместе с тем Уилсон уверен, что это не станет фатальной потерей для Rockstar, поскольку компания не впервые "играет в долгую" и понимает все риски.

Они полностью понимают, что выпуск несовершенного продукта на три месяца раньше безвозвратно принесет больше вреда, чем эти полмиллиарда расходов на задержку,

– резюмировал профессор.

Придерживаются мнения о том, что перенос обойдется Rockstar весьма дорого и другие эксперты. В частности, известный инсайдер Том Хендерсон прикинул, что каждый месяц задержки может стоить в районе 10 миллионов долларов только на расходы на разработку, информирует GameRoll в X.

Многие геймеры опасаются, что из-за роста бюджета, разработчики будут вынуждены поднять цену на конечный продукт до 100 долларов.

Однако профессор Уилсон уверен, что этого не произойдет, поскольку Rockstar не пойдут на риск разозлить геймеров. Компенсировать расходы же, по его мнению, они попробуют путем выпуска платных DLC и премиум изданий.

Что известно о переносе GTA 6?