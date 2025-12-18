Показатель побед Largo застрял на отметке чуть более 40 процентов. Это типично для только что добавленных персонажей, которые требуют времени на изучение механик и корректировки баланса, пишет 24 Канал со ссылкой на Bo3.

Смотрите также Dota 2 наконец выпускает нового героя после слишком большого перерыва

Почему Largo проигрывает чаще, чем побеждает?

Статистика с сервиса Dotabuff показывает, что сообщество активно экспериментирует с новым героем – его выбирают в 17,61% всех партий, тогда как банят только в 0,38% случаев. Общий винрейт персонажа с момента запуска аналитики достиг 47,67%, однако в первые дни цифра была существенно ниже – около 41,65%.

Разработчики Valve позиционировали Largo как героя поддержки, однако игроки массово пытаются адаптировать его под роль основного игрока команды. Популярные сборки включают Aghanim's Scepter для усиления ультимативной способности и комбинацию Kaya и Sange для дополнительного урона.

Известный профессиональный игрок Topias "Topson" Taavitsainen опробовал персонажа на центральной линии в нескольких матчах, за чем наблюдали тысячи людей, однако оба эксперимента завершились поражениями, пишет Cyberscore.

В первой игре он начал собирать Spirit Vessel и Aghanim's Scepter, но проиграл еще до завершения сбора всех составляющих предмета.

Вторая попытка с быстрым Aghanim's Scepter и следующим Kaya and Sange тоже оказалась неудачной.

Анализ показывает, что Largo неэффективен как мидер, ведь не может создавать достаточное давление на карте или влиять на игру так же, как классические кор-герои. Проблема заключается в его базовых характеристиках и наборе способностей, которые лучше подходят для вспомогательной роли.

В высокорейтинговой игре (7000 – 8500 MMR) игроки выбирают другой подход. Вместо попыток превратить Largo в кора они сосредотачиваются на его сильных сторонах как сапорта. Популярными предметами стали Glimmer Cape, Solar Crest, Pavise и Lotus Orb – все они прекрасно сочетаются с врожденной способностью героя, которая продлевает длительность эффектов на нем самом и союзниках. Aghanim's Shard также востребован, поскольку позволяет применять целевые эффекты одновременно на союзника и самого Largo.

Однако, несмотря на правильный подход к сборке, даже на высоком рейтинге игрока винрейт достигает 41% за почти 7 000 матчей.

В чем сложность героя?

Сложность персонажа выходит за пределы правильного выбора предметов. Largo требует высокого уровня мастерства, особенно в управлении ультимативной способностью. Механика героя предполагает комбинирование трех "песен", что напоминает систему Quas, Wex и Exort у Инвокера. Это создает высокий порог входа для новых игроков и объясняет низкий начальный винрейт. Вам нужно успевать нажимать кнопки в правильный момент, пока быстрый ползунок движется по шкале, которая имитирует музыкальный инструмент.

Похожая ситуация сложилась ранее с героем Kez:

В первый день его показатель побед опустился ниже 37%, после чего Valve выпустили небольшой патч с усилениями.

Через несколько дней, когда винрейт начал переходить за 50%, вышел еще один мини-патч с послаблениями, снизив цифру до 43%.

Разработчики постепенно балансировали персонажа, пока его эффективность не стабилизировалась вокруг 50 процентов, хотя после последнего обновления, стоит отметить, его рейтинг снизился и теперь составляет 42,60%.

Вероятнее всего, Largo ждет подобная судьба – серия мелких обновлений, которые постепенно отшлифуют его характеристики и сделают более сбалансированным.

Быстрая презентация нового героя: смотрите видео