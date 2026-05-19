Ветеран Valve заявил, что он не заинтересован в работе над продолжением Half-Life и вообще ненавидит "сиквелы", информирует 24 Канал.

Кто такой Чет Фалишек?

Американский сценарист и геймдизайнер Чет Фалишек заработал себе славу в индустрии, проработав в Valve более 12 лет.

За это время, разработчик принял участие в создании серии Portal, Left 4 Dead и Half-Life 2, информирует Polygon.

В 2017 году Фалишек оставил студию, уйдя на "вольные хлеба", основав собственную компанию Stray Bombay единственной игрой которой стал кооперативный sci-fi шутер для 4 человек The Anacrusis, сообщает GamesIndustry.biz.

Проект оказался не слишком успешным и уже вскоре после его релиза в 2023 году студия прекратила свое существование.

Почему сценарист Half-Life не хочет возвращаться к работе над игрой?

Несмотря на неудачу, Фалишек не горит желанием возвращаться в Valve даже для работы над вероятным продолжением Half-Life.

В видео на своем YouTube канале тот признался, что ненавидит работать над "сиквелами". Причиной оказалась комплексность и сложность работы с "десятилетиями устоявшегося лора" масштабных франшиз.

Лор – это история мира игры: его прошлое, мифология, персонажи, правила и скрытые детали, которые делают вселенную более глубокой и правдоподобной, объясняет GamingBolt.

Я почти никогда не хочу касаться чего-то, что уже имеет какой-то "лор", какую-то предысторию... Я не знаю многого о собственной жизни, не говоря уже о лоре ваших игр,

– шутит игродел.

Так вот, Чет заявил, что "не коснулся бы сценария новой Half-Life даже 10-футовой палкой", информирует Dexerto.

Существует ли продолжение Half-Life?

Даже не слухи, а "легенды" о продолжении культовой серии ходят вот уже почти 20 лет, но Valve до сих пор не дала ни одного намека на Half-Life 3 или какой-то другой проект.

В то же время это не мешает время от времени появляться в сети самой невероятной информации.

Как вот якобы существование секретной игры Valve под кодовым названием HLX, которую фанаты и окрестили будущим продолжением. В октябре 2025 года сообщество даже получило информацию якобы проект готов и "полируется" к релизу.

Вместе с тем, Valve продолжает хранить молчание, а Гейб Ньюэлл ранее объяснял, что компания долго не могла найти “достаточно революционную” идею для продолжения серии, информирует The Verge.