На сайте OpenCritic игра собрала более 20 обзоров со средней оценкой 85 %, а рекомендуют ее 96 % журналистов.

Чем игра понравилась обозревателям?

Обозреватели особенно хвалят боевую систему, большой открытый мир и хорошо продуманные миссии. Немало рецензентов отмечают, что TT Games удалось удачно совместить фирменный юмор Lego с атмосферой классических историй о Бэтмене.

Также критики отмечают внимание к деталям и большое количество отсылок к культовым произведениям о Темном рыцаре – от комиксов DC до фильмов и мультсериалов.

Одно из самых веселых игровых событий года,

– прокомментировал автор Push Square.

В рецензии GamesRadar+ игру описали как настоящий праздник для фанатов Бэтмена:

Атмосфера Аркхема сочетается с юмором Lego лучше, чем я ожидал, создавая настоящий праздник Бэтмена.

Журналист также отметил, что игра удачно адаптирует элементы серии Batman: Arkham, в частности структуру открытого мира и боевую систему, но при этом не теряет собственной идентичности.

В превью Tom's Guide новинку даже назвали "неожиданным наследником Batman: Arkham". Автор материала похвалил разработчиков за то, что они смогли адаптировать знакомые механики для более легкой и семейной Lego-формулы.

Впрочем, без недостатков не обошлось. Среди главных минусов журналисты чаще всего упоминают мелкие технические проблемы, проблемы с оптимизацией и невысокую сложность, из-за чего опытным игрокам прохождение может показаться слишком простым.

Стоит отметить, что игра не получила улучшенный режим для консоли PS5 Pro. Украинский обозреватель Владислав Нужнов в своем X кратко и лаконично прокомментировал эту информацию:

Вот это предательство,

– написал журналист.

Когда игра выйдет?

Lego Batman: Legacy of the Dark Knight выйдет 22 мая на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X и S. До конца 2026 года игру также планируют выпустить на Nintendo Switch 2.

Как создавали Lego Batman: Legacy of the Dark Knight?

Разработкой Lego Batman: Legacy of the Dark Knight студия TT Games занималась более трех лет. После проблемного производства Lego Star Wars: The Skywalker Saga команда решила серьезно переосмыслить собственный подход к Lego-играм и сделать новый Batman значительно более масштабным и технологичным проектом.

По словам руководителя разработки Джонатана Смита, авторы вдохновлялись серией Batman: Arkham от Rocksteady, но в то же время пытались сохранить фирменный юмор и доступность Lego-игр.

В интервью GamesBeat Смит рассказал, что команда стремилась создать "живой и увлекательный Готэм", который бы ощущался масштабнее всех предыдущих Lego-проектов.

Разработчики также использовали технологии, созданные для Lego Star Wars: The Skywalker Saga, чтобы сделать открытый мир более детализированным и вертикальным. В TT Games отмечают, что Legacy of the Dark Knight стала одной из самых амбициозных игр студии.

Отдельное внимание уделили истории. Авторы хотели объединить разные эпохи Бэтмена – комиксы, фильмы, мультсериалы и игры – в одну целостную сюжетную линию. Как объяснил Джонатан Смит в комментарии для GamesRadar+, студия "взяла десятилетия историй о Batman и превратила их в одну определяющую и эпическую историю о Темном рыцаре".

К созданию атмосферы игры также привлекали известных людей из DC. В закулисных материалах TT Games упоминались соруководитель DC Studios James Gunn и легендарный художник комиксов Jim Lee, которые консультировали команду относительно образов персонажей и общего видения вселенной Batman.