Студия опубликовала план развития Subnautica 2 на ближайшие месяцы на странице сообщества игры в Steam. Разработчики предупредили, что дорожная карта еще может меняться, поскольку команда продолжит ориентироваться на отзывы игроков во время раннего доступа.

Какие обновления готовят для Subnautica 2?

Первый большой патч 1.1 будет посвящен улучшению ключевых игровых систем. Авторы планируют доработать биомоды, систему обломков, встречи с жителями глубин и механику приоритета голосовых сообщений. Кроме этого, в игре появится функция спринта, о которой давно просили пользователи.

В обновлении 1.2 разработчики сосредоточатся на кооперативе. В Subnautica 2 планируют добавить голосовой чат, эмоции, систему торговли между игроками и возможность возрождения напарника. Также команда работает над расширением инструментов персонализации.

Дорожная карта обновлений для Subnautica 2 / Фото Unknown Worlds Entertainment

В более отдаленных планах Unknown Worlds Entertainment – масштабное контентное обновление. Оно добавит новые биомы, существ, ресурсы, инструменты, транспорт и продолжение сюжетной линии.

Мы продолжим выпускать исправления ошибок, баланса, оптимизации и другие обновления на протяжении всего раннего доступа. Будем внимательно анализировать ваши отзывы, чтобы корректировать и улучшать игру!

– пообещали авторы.

Ранний доступ Subnautica 2 стартовал 14 мая на PC, Xbox Series X и S, а также в Game Pass. Игра быстро получила "очень лестные" отзывы в Steam – рейтинг проекта на данный момент составляет 92 %.

Как проходила разработка Subnautica 2?

Разработку Subnautica 2 студия Unknown Worlds Entertainment официально подтвердила еще в 2022 году. Тогда авторы называли проект "следующей игрой во вселенной Subnautica", но почти не раскрывали деталей. Позже стало известно, что игра создается на движке Unreal Engine 5 и впервые в истории серии получит полноценный кооператив на четырех игроков.

Первый кинематографический трейлер Subnautica 2 показали осенью 2024 года во время Xbox Partner Showcase. Тогда же разработчики подтвердили, что действие игры будет происходить на новой планете, а среди главных нововведений будут новые транспортные средства, система генетических модификаций персонажа и расширенные механики выживания.

Впрочем, разработка игры сопровождалась серьезными внутренними конфликтами. В июле 2025 года компания Krafton неожиданно отстранила руководителей Unknown Worlds, включая соучредителей Чарли Кливленда и Максом Макгуайра, а также CEO Тедом Гиллом. После этого на сайте Unknown Worlds появилось сообщение о том, что ранний доступ Subnautica 2 перенесли на 2026 год.

Впоследствии ситуация переросла в судебный конфликт. Бывшее руководство студии заявило, что перенос мог быть связан с бонусной выплатой в размере 250 миллионов долларов, которую команда должна была получить за достижение определенных финансовых показателей до конца 2025 года. В марте 2026 года суд частично принял сторону Unknown Worlds и вернул Теда Гилла на должность CEO.

Каким оказался релиз игры?

Несмотря на сложную историю разработки, старт раннего доступа Subnautica 2 оказался чрезвычайно успешным. Как сообщает The Verge, в первые часы после запуска проект возглавил список самых популярных игр Steam и собрал сотни тысяч одновременных игроков.

По официальным данным Unknown Worlds, только за 12 часов продажи превысили 2 миллиона копий. Пиковый онлайн на всех платформах достиг 651 тысячи игроков.

Перед самым запуском в сети также появились утечки ранних сборок игры. Разработчикам пришлось отдельно объяснять, что в интернет попали незавершенные версии, которые не отражают финальное качество проекта и могут содержать отсутствующие механики и технические проблемы.