Пока фанаты ждали старта раннего доступа, пиратские ресурсы уже начали распространять рабочую сборку Subnautica 2. Об утечке сообщил пользователь Reddit под ником DaRealAyman, который также опубликовал скриншот из "слитой" версии и поделился первыми впечатлениями, сообщает 24 Канал. Сейчас эта публикация с форума была удалена модератором.

По словам DaRealAyman, сборка полностью запускается и позволяет играть, однако сетевые функции пока недоступны. Кооперативный режим, который станет одной из главных новинок игры, очевидно, будет активирован только после официального запуска серверов.

Как Subnautica 2 оказалась в сети еще до релиза?

Что именно стало причиной утечки, пока неизвестно. Разработчики из Unknown Worlds Entertainment официально ситуацию пока не комментировали.

Это уже не первый подобный случай за последние недели – ранее похожая история произошла и с новой частью Forza Horizon, которая также досрочно попала в руки пиратов, пишет IGN.

События Subnautica 2 разворачиваются на новой океанической планете, где игрокам предстоит исследовать глубины, собирать ресурсы, строить базы и выживать среди агрессивной инопланетной фауны. Разработчики обещают расширенные механики выживания, новые биомы и значительно больший акцент на кооперативном прохождении.

Впервые в истории серии игра получит полноценный кооператив на четырех человек. На старте раннего доступа пользователям предложат четырех готовых персонажей, а система кастомизации появится позже в одном из будущих обновлений.

Как создавали Subnautica 2?

Разработку Subnautica 2 официально подтвердили еще в 2022 году, когда студия Unknown Worlds Entertainment объявила о работе над "следующей игрой во вселенной Subnautica". Сначала проект оставался загадкой, однако в 2024 году разработчики начали постепенно тизерить продолжение через скрытые изображения внутри оригинальной игры и короткие намеки в соцсетях.

Первый полноценный трейлер показали осенью 2024 года во время Xbox Partner Showcase. Тогда стало известно, что игра перешла на Unreal Engine 5, получит совершенно новую планету, кооперативный режим для четырех игроков и расширенные механики выживания.

В отличие от предыдущих частей, Subnautica 2 сразу создавали с прицелом на многолетний ранний доступ, как сообщает PC Gamer. Разработчики уже подтвердили, что игра проведёт в Early Access минимум два года, а большие обновления с новыми биомами, сюжетными элементами и механиками будут выходить постепенно – примерно раз в несколько месяцев.

Что происходит между Unknown Worlds и Krafton?

Отдельное внимание вокруг игры привлек громкий конфликт между студией Unknown Worlds Entertainment и южнокорейским издателем Krafton, который владеет авторами Subnautica с 2021 года.

В 2025 году Krafton неожиданно отстранила руководителей студии – в частности соучредителей Чарли Кливленда, Макса Макгуайра и CEO Теда Гилла. После этого запуск раннего доступа перенесли с 2025 на 2026 год, что вызвало волну критики среди фанатов.

Бывшее руководство студии подало в суд, обвинив Krafton в намеренном затягивании релиза. По данным иска, перенос мог быть связан с бонусной сделкой на 250 миллионов долларов, которую издатель должен был выплатить в случае успешного запуска игры в оговоренные сроки.

Весной 2026 года суд в Делавэре частично принял сторону Unknown Worlds и постановил вернуть Теда Гилла на должность CEO. Судья также заявила, что Krafton неправомерно вмешалась в управление студией.

Несмотря на судебную тяжбу, обе стороны продолжают работать над релизом. Представители Unknown Worlds недавно заявили, что Krafton все еще помогает с выпуском игры и поддерживает запуск раннего доступа, писало издание Windows Central.

Почему Subnautica стала настолько популярной?

Первая Subnautica стала одним из самых успешных survival-проектов своего времени благодаря необычному сочетанию исследования океана, хоррора и свободы выживания. В отличие от большинства игр жанра, Subnautica делала ставку не на битвы, а на атмосферу одиночества и страх перед неизвестными глубинами.

Большую роль в популярности игры сыграли YouTube и Twitch. Проект активно проходили крупные контент-мейкеры, в частности Markiplier и Jacksepticeye, а вирусные видео с левиафанами и глубоководными существами фактически превратили игру в интернет-феномен.

Серия Subnautica годами развивалась через ранний доступ, а фанаты напрямую влияли на баланс, механики и контент. Разработчики неоднократно подчеркивали, что именно поддержка сообщества помогла команде пережить сложный период конфликта с издателем и довести Subnautica 2 до релиза.

Ранний доступ Subnautica 2 стартует 14 мая на ПК через Steam, Epic Games Store и Microsoft Store, а также на Xbox Series X и S. Игра также будет доступна в сервисе Xbox Game Pass. Накануне открылись предварительные заказы и предварительная загрузка ПК-версии.