Какие игровые секреты были незамеченными на протяжении десятилетий?

Иногда секреты создаются для того, чтобы оставаться скрытыми. В истории видеоигр немало случаев, когда великодки находили лишь тогда, когда сами консоли, для которых разрабатывались эти игры, становились ретро-экспонатами. Издание Watchmojo рассказало о 30 таких, а мы выбрали 5 самых интересных.

The Legend of Zelda: Majora's Mask

Первым в списке есть шедевр 2000 года – The Legend of Zelda: Majora's Mask. Игра известна своей атмосферой и зловещей луной, нависающей над миром. Однако настоящая тайна скрывалась гораздо выше, среди звезд.

Лишь в 2021 году, через 21 год после выхода игры, программист под псевдонимом zel640 погрузился в программный код и обнаружил неочевидную закономерность. Оказалось, что расположение звезд и целых созвездий на ночном небе меняется в зависимости от того, какое имя игрок дает своему файлу сохранения.

До сих пор остается загадкой, был ли это фрагмент какой-то масштабной игровой механики, которую вырезали из-за сжатых сроков разработки, или просто изящная шутка авторов.

The Legend of Zelda: The Wind Waker

Другая игра серии Zelda, The Legend of Zelda: The Wind Waker, выпущенная в 2002 году в Японии, скрывала уникальную боевую механику. Во время битвы со вторым боссом игры, Калле Демосом в Запретном лесу, игроки обычно используют стандартное оружие.

Однако существует гораздо более простой и логичный способ, основанный на лоре игры. Если взять бутылку с мистической родниковой водой из Лесного Приюта, которая дает жизнь Большому Дереву Деку, и вылить ее на босса во время боя, монстр мгновенно погибает.

Этот секретный способ убийства врага был обнаружен лишь в 2016 году стримером Fish_waffle64 во время прохождения HD-версии игры на платформе Twitch.

Gran Turismo 4

Мир автогонок также имеет свои скелеты в шкафу. Gran Turismo 4, вышедшая на PlayStation 2 в 2005 году, скрывала целую серию чит-кодов. О них не знал никто в течение почти 20 лет, пока в 2023 году пользователь сети X с ником Nenkai не обнародовал свою находку.

Коды позволяют автоматически получать золото в любом событии или мгновенно зачислять на счет игрока 10 миллионов кредитов.

Причина такой длительной скрытности проста: доступ к этим читам открывается лишь после того, как в игре пройдет 365 игровых дней. Это огромное количество времени, которое нужно провести в симуляторе, прежде чем система позволит воспользоваться бонусами.

Silent Hill 2

Не менее впечатляющим является открытие в хорроре "Silent Hill 2" 2001 года. Игра всегда славилась своим акцентом на выживании, где отсутствие мини-карты и ограниченная возможность сохранения создавали дополнительное напряжение.

Однако в версии для PlayStation 2 существуют скрытые коды, позволяющие сохранять прогресс в любом месте и включающие карту на экране. Чтобы их разблокировать, сначала нужно получить знаменитую шуточную концовку с участием собаки породы сиба-ину, что требует нескольких прохождений игры.

Эту тайну раскрыли только в 2018 году пользователи punk7890 и BigmanjapanSC через 17 лет после релиза.

The Witcher 3: Wild Hunt

Даже современные хиты, такие как The Witcher 3: Wild Hunt 2015 года, все еще удивляют. В 2024 году известный ютубер xLetalis, получив подсказку от зрителя, обнаружил скрытое изображение под локацией Новиград.

Использовав ошибку в коде (глитч), он смог попасть под текстуры города и увидел рисунок солдата Темерии, который позирует в стиле Дяди Сэма. "CDPR Needs You", – указано под рисунком.

Автор находки предположил, что это могла быть внутренняя шутка художников или специфический инструмент для тестировщиков, способных выявлять сложные баги в игре.