Північноамериканське дербі на європейській сцені

Фінальна серія формату "найкращий із п'яти" завершилася впевненою перемогою команди 100 Thieves над їхніми одвічними суперниками з NRG. Зустріч закінчилася з рахунком 3 – 1 на користь 100 Thieves, що дозволило організації повернути собі статус еліти світового Valorant і здобути перший значущий трофей міжнародного рівня з 2024 року, пише видання Insider Gaming.

Цей успіх став особливо символічним, оскільки 100 Thieves здолали чинних чемпіонів світу 2025 року, які не змогли повторити своє минулорічне досягнення.

Цьогорічний турнір у межах Esports World Cup 2026 мав особливий контекст. Попри те, що початковим місцем проведення змагань планували Саудівську Аравію, організатори перенесли подію до Парижа через складну безпекову ситуацію та воєнні дії на Близькому Сході. Масштаб заходу вражав: загальний призовий фонд для всіх дисциплін склав приголомшливі 75 мільйонів доларів, що підкреслює статус EWC як одного з найголовніших кіберспортивних івентів сучасності.

Домінування на старті: Breeze та Sunset

Протистояння розпочалося на карті Breeze, яку обрали гравці NRG. Проте з перших раундів ініціативу перехопили 100 Thieves. Попри те, що NRG виграли пістолетний раунд та наступне конвертування, 100T миттєво відновили паритет, забравши третій раунд і нав'язавши свою гру на стороні атаки. Тімоті "Timotino" Дюпон та Пітер "Asuna" Мазурик майстерно використовували здібності своїх агентів – Neon та Phoenix відповідно. Вони буквально читали гру суперника як відкриту книгу, що дозволило їм завершити першу половину з розгромним рахунком 9:3. У другій частині мапи NRG спробували нав'язати боротьбу, скоротивши відставання до 10:7, проте критично важливий економний раунд (Thrifty), який виграв Джордан "vora" Пулвер, остаточно зламав опір опонентів. Карта завершилася з рахунком 13:7.

На наступній локації, Sunset, сценарій повторився. NRG сподівалися, що ця мапа стане для них початком камбеку, проте їхня атака розбилася об міцну оборону 100 Thieves. Рахунок швидко став 1:8 не на користь чемпіонів світу. Єдиним, хто чинив гідний опір у складі NRG, був Адам "mada" Пампух. Натомість Метью "Cryocells" Панганібан продемонстрував неймовірну форму на Cypher, зробивши 12 убивств у захисті та 11 в атаці. Перша половина знову закінчилася з результатом 9:3, а фінальний рахунок 13:7 наблизив 100 Thieves до титулу на відстань одного кроку.

Відчайдушна відповідь NRG та фінал

Карта Haven стала моментом істини для NRG. Розуміючи, що права на помилку більше немає, команда нарешті продемонструвала той тактичний контроль, за який їх цінують фанати. Цього разу вони не дали опонентам жодного шансу в обороні. Окрім традиційно сильного mada, до гри активно включився Джорджіо "keiko" Санассі, який став другою зіркою мапи. Перша половина завершилася з дзеркальним рахунком 10:2 на користь NRG, які легко довели справу до перемоги 13:2, повернувши інтригу в серію.

Вирішальна битва розгорнулася на Ascent. NRG, спіймавши кураж, розпочали з серії 6:0. Здавалося, що глядачі побачать п'яту карту, адже перша половина завершилася звичним, але тепер уже приємним для NRG рахунком 9:3. Проте 100 Thieves не збиралися здаватися. Вони вибудували непробивний захист, віддавши супернику лише один раунд в атаці, та зрівняли рахунок – 10:10.

Напруга досягла піку, коли NRG отримали два мап-пойнти за рахунку 12:10. Але 100 Thieves витримали тиск, перевели гру в овертайм і там, на хвилі емоційного піднесення, вирвали перемогу з рахунком 14:12.

Цей тріумф не лише приніс їм кубок Esports World Cup 2026, а й офіційно підтвердив статус команди як лідера першого міжнародного турніру S-Tier рівня в поточному сезоні.