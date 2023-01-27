Молодий шанувальник Valorant із ніком Darxcioo досяг першої сходинки в рейтинговій драбині улюбленої гри.

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Дарсіо 14 років, і він стверджує, що досяг Radiant (найвищого рангу в Valorant) ще в 11 років. Про перемогу, яка привела його до найвищого місця світового рейтингу, молодик повідомив у своєму твітері.

Сам Valorant не відстежує глобальні рейтинги гравців, а показує лише регіональні дані.

Однак сторонні сайти дозволяють відстежити рейтинг гравців Valorant у всьому світі, тому легко перевірити, що Darxcioo значиться як №1 у світовому заліку.

14 YEARS OLD TOP 1 WORLD @PlayVALORANT LET'S GOOO pic.twitter.com/aDkfpyl9RN — Darxcio (@Darxcioo) January 26, 2023

За даними порталу Tracker.gg, Darxcioo є найкращим гравцем у Європі та в усьому світі з рейтингом 1017 у поточному Акті.

Він перегнав таких відомих кіберспортсменів як Джейсон "f0rsakeN" Сусанто з Paper Rex та колишнього учасника Cloud9 Рахул "carry" Немані, які займають перші місця на серверах Азійсько-тихоокеанського та Північноамериканського регіонів відповідно.

Вінрейт Дарсіо складає 53,5%. Найулюбленішими персонажами підлітка є Рейз, Джетт та Кілджой, а його коефіцієнт вбивств/асистів/смертей – 1.24.

Молодий хлопець також веде трансляції на Twitch і мріє стати професійним гравцем Valorant. Проте з цим Darxcioo, можливо, доведеться трохи почекати, оскільки більшість кіберспортивних турнірів мають суворі правила щодо віку учасників.