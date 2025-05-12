Американська організація Wildcard Academy підписала контракт із 17-річним українцем

Американська кіберспортивна організація Wildcard Academy уклала контракт із 17-річним українським гравцем Антоном Савієнковим. У світі кіберспорту він відомий як Doni.

Що відомо

17-річний українець Антон "Doni" Савієнков став п’ятим учасником молодіжного складу Wildcard Academy, який грає у Counter-Strike 2. Про підписання нового гравця організація оголосила в своїх соцмережах 3 травня, повідомляє 24 Канал.

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Контракт із Doni став частиною оновлення ростеру, який зазнав змін після того, як 24 квітня команду залишив словацький капітан Міхал "T4gg3D" Врза. Він завершив професійну кар'єру, залишивши склад із чотирма гравцями. Після його відходу функції ігрового лідера перейняв Себастьян "fr3nd" Кусмеж – досвідчений польський снайпер.

Перед приєднанням до Wildcard Academy Савієнков представляв українську команду NEVERMORE. У березні вона змогла пробитися до ESL Challenger League Season 50, пройшовши через кваліфікації турніру ESEA Advanced Season 52 Europe. Під час цієї події Doni провів 20 карт із середнім рейтингом 1.11 за версією HLTV.

Наразі його профіль на HLTV налічує лише 30 зіграних карт, що робить його найменш досвідченим гравцем у складі Wildcard Academy. Попри це, організація бачить у ньому потенціал і готова розвивати молодого українського стрільця.

Список учасників Wildcard Academy зараз виглядає наступним чином: