N0tail тепер тренер

Кіберспортивна організація OG оголосила про повернення легендарного ексгравця Йохана "n0tail" Сундштайна. Офіційне повідомлення з’явилося в соцмережах клубу. N0tail зайняв місце Моріса Хези Гутмана, який нещодавно залишив команду. Цікаво, що для Йохана це не перший досвід тренерської роботи – у 2020 році він вже очолював OG Seed до її розформування, пише 24 Канал.

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Попри нову посаду, OG ще не визначився з повним складом: клуб продовжує шукати оффлейнера, а троє гравців залишаються на перегляді.

Зараз склад гравців OG виглядає так:

Алтангінь "423" Білгунь.

Даніель "Stormstormer" Шетцау.

Тамір "Daze" Токпанов, який раніше грав за NAVI.

Українець Іван "Кідаро" Бондарєв.

N0tail не просто повертається в професійну сцену як тренер – він досі залишається найбагатшим гравцем в історії Dota 2. Аналітична платформа Esports Charts у березні оновила список найуспішніших гравців за підсумками PGL Wallachia Season 3, і Сундштайн знову очолив рейтинг. За свою кар’єру він заробив 7 184 163 долари.

Його шлях у кіберспорті почався ще у 2012 році з команди Fnatic. Потім були Team Secret і Cloud9, а з 2015 року він пов’язав себе з OG, де став обличчям організації та здобув найбільші успіхи, зокрема двічі виграв The International. Кар’єру гравця він завершив у 2022 році, проте його заробітки досі залишаються недосяжними для інших.

Найближчий до нього – Джессі "JerAx" Вайнікка з доходом 6 486 623 долари. Він відомий виступами за Team Liquid, але у 2020 році взяв майже дворічну паузу, що, ймовірно, не дозволила йому обійти Йохана.

У топі заробітків є й українські імена. Мирослав "Mira" Колпаков, який посідає восьме місце, заробив 5 574 899 доларів. Свою кар’єру він розпочав у вітчизняній команді Cascade, а зараз представляє Aurora Gaming. На дев’ятій позиції – Куро "KuroKy" Салехі Тахасомі, який у 2013–2014 роках виступав за Natus Vincere. Нині він грає за Nigma Galaxy та має 5 295 698 доларів.

Йохан Сундштайн лишається символом не тільки успіху OG, а й усієї дисципліни Dota 2 – як найуспішніший гравець і людина, яка продовжує впливати на сцену, але вже у новій ролі.