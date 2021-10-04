2 роки кропіткої праці: геймер будує надзвичайно детальні маєтки в Minecraft – неймовірні фото

Один із гравців у Minecraft вирішив здивувати спільноту не масштабом проєкту, а увагою до деталей та ось уже понад 2 роки будує власні віртуальні версії відомого атракціону із Діснейленду та маєтку із популярного фільму.

Затяті гравці в Minecraft часто вражають геймерську спільноту своїми масштабними проєктами, в яких іноді примудряються перенести цілі планети у кубічний світ гри. Проте ентузіаст під ніком ricey125 вирішив вразити публіку дещо іншим та ось уже кілька років будує власну версію відомого атракціону Діснейленду у масштабі 1 до 1.

Титанічна робота Ентузіаст відбудував відомі планети із Зоряних Війн у Minecraft: дивовижне відео

Вибір гравця пав не на американські гірки чи щось подібне, а на кімнату страху, точніше навіть цілий маєток.

Реальний маєток та робота ricey125 / зображення з disneymagicfanatic.com та Reddit

На перший погляд, він виглядає досить звичайно для будівлі із Minecraft, проте якщо уважно придивитись, то стає зрозуміло, що кожен його елемент складається з мініатюрних блоків і створений ентузіастом вручну.

Для побудови свого творіння автор використав модифікацію, здатну зменшувати розмір деяких блоків буквально до лічених пікселів. Це дозволяє домогтися феноменальної точності в будівництві, але суттєво збільшує кількість витраченого будівельником часу.

Творіння ricey125 / зображення з Reddit

За два роки кропіткої праці, окрім діснеївського атракціону, геймер за подібною технікою встиг побудувати ще одну будівлю, натхненну фільмом "Маєток з привидами" 2003 року випуску.

Кадр з фільму "Маєток з привидами" та робота геймера / зображення з Reddit

Плідно попрацювавши над фасадом ricey125 також зумів оформити оздоблення деяких кімнат і "облагородити" двір маєтку.

Маєток із фільму у виконанні ricey125 / зображення з Reddit

Користувачі мережі виразили щире захоплення роботою геймера, а той своєю чергою пообіцяв не закидати проєкти та довести їх до "ідеального стану".