2 года кропотливых работ: геймер строит детализированные особняки в Minecraft – невероятные фото

Один из игроков в Minecraft решил удивить сообщество не масштабом проекта, а вниманием к деталям и вот уже более 2 лет строит собственные виртуальные версии известного аттракциона из Диснейленда и особняка из популярного фильма.

Отчаяные игроки в Minecraft часто поражают геймерское сообщество своими масштабными проектами, в которых иногда умудряются перенести целые планеты в кубический мир игры. Однако энтузиаст под ником ricey125 решил поразить публику несколько иным образом и вот уже несколько лет строит собственную версию известного аттракциона из Диснейленда в масштабе 1 к 1.

Титанический труд Энтузиаст воссоздал известные планеты из Звездных Войн в Minecraft: удивительное видео

Выбор игрока пал не в американские горки или что-то подобное, а на комнату страха, точнее даже целый особняк.

Реальный особняк и работа ricey125 / изображение с disneymagicfanatic.com и Reddit

На первый взгляд, он выглядит довольно обычно для здания из Minecraft, однако если внимательно присмотреться, то становится понятно, что каждый его элемент состоит из миниатюрных блоков и создан энтузиастом вручную.

Для построения своего творения автор использовал модификацию, способную уменьшать размер некоторых блоков буквально к считанным пикселям. Это позволяет добиться феноменальной точности в строительстве, но существенно увеличивает количество затраченного строителем времени.

Творения ricey125 / изображение с Reddit

За два года кропотливой работы, кроме диснеевского аттракциона, геймер по подобной технике успел построить еще одно здание, вдохновленное фильмом "Особняк с привидениями" 2003 года выпуска.

Кадр из фильма "Особняк с привидениями" и работа геймера / изображение с Reddit

Плодотворно поработав над фасадом ricey125 также сумел оформить отделку некоторых комнат и "облагородить" двор поместья.

Особняк из фильма в исполнении ricey125 / изображение с Reddit

Пользователи сети выразили искреннее восхищение работой геймера, а тот в свою очередь пообещал не забрасывать проекты и довести их до "идеального состояния".