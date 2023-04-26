3D-художник, який працював на Hogwarts Legacy, присвятив роботу спецпідрозділу Kraken
Джерело:Gamedev DOU
Український 3D-художник Віталій Григорів, який працював над Hogwarts Legacy, Horizon Forbidden West і Call Of Duty: Vanguard, присвятив свою нову роботу спецпідрозділу зі складу ГУР Міноборони Kraken.
Художник зізнався, що на таку роботу його надихнули самі відважні воїни спецпідрозділу. Головна мета – популяризація українських захисників у світі.
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Ідея виникла доволі зненацька. В ютубі я натрапив на канал спецпідрозділу ГУР МО Kraken і на відео звільнення Харківщини від росіянських окупантів. Мене дуже надихнули ці люди. Я звернув увагу на їхній шеврон і вирішив створити його 3D-інтерпретацію,
– розповів Віталій Григорів.
Основна ідея – це популяризація захисників України та підрозділів зі складу Сил оборони України. Хоча творець визнає, що одна-єдина робота не матиме якокось надзвичайного ефекту.
"Я думаю, це непогана ідея піарити різні підрозділи. Тому що, як ми бачимо, зараз масово проводяться збори коштів на різні військові чи гуманітарні потреби. І давайте дивитись правді в очі: швидше закривають збори на ті підрозділи, які часто на слуху. Хоча, звичайно, внесок кожного воїна неоціненний", – наголосив художник.
Загалом Віталій Григорів витратив на свою роботу близько 3 робочих тижнів. Переважно займався цим вечорами у вільний від роботи час, а найбільше часу витратив на рутинні речі – рендер, ретоп тощо.
3D-робота для спецпідрозділу Kraken: фото Віталія Григоріва