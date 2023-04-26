3D-художник, який працював на Hogwarts Legacy, присвятив роботу спецпідрозділу Kraken

Український 3D-художник Віталій Григорів, який працював над Hogwarts Legacy, Horizon Forbidden West і Call Of Duty: Vanguard, присвятив свою нову роботу спецпідрозділу зі складу ГУР Міноборони Kraken.

Художник зізнався, що на таку роботу його надихнули самі відважні воїни спецпідрозділу. Головна мета – популяризація українських захисників у світі.

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Ідея виникла доволі зненацька. В ютубі я натрапив на канал спецпідрозділу ГУР МО Kraken і на відео звільнення Харківщини від росіянських окупантів. Мене дуже надихнули ці люди. Я звернув увагу на їхній шеврон і вирішив створити його 3D-інтерпретацію,

– розповів Віталій Григорів.

Основна ідея – це популяризація захисників України та підрозділів зі складу Сил оборони України. Хоча творець визнає, що одна-єдина робота не матиме якокось надзвичайного ефекту.

3D-робота для спецпідрозділу Kraken / Фото Віталій Григорів

"Я думаю, це непогана ідея піарити різні підрозділи. Тому що, як ми бачимо, зараз масово проводяться збори коштів на різні військові чи гуманітарні потреби. І давайте дивитись правді в очі: швидше закривають збори на ті підрозділи, які часто на слуху. Хоча, звичайно, внесок кожного воїна неоціненний", – наголосив художник.

Загалом Віталій Григорів витратив на свою роботу близько 3 робочих тижнів. Переважно займався цим вечорами у вільний від роботи час, а найбільше часу витратив на рутинні речі – рендер, ретоп тощо.

3D-робота для спецпідрозділу Kraken: фото Віталія Григоріва