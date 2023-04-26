Художник признался, что на такую работу его вдохновили сами отважные воины спецподразделения. Главная цель – популяризация украинских защитников в мире.

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Идея возникла довольно неожиданно. В ютубе я наткнулся на канал спецподразделения ГУР МО Kraken и на видео освобождения Харьковщины от российских оккупантов. Меня очень вдохновили эти люди. Я обратил внимание на их шеврон и решил создать его 3D-интерпретацию,

– рассказал Виталий Григорив.

Основная идея – популяризация защитников Украины и подразделений из состава Сил обороны Украины. Хотя создатель признает, что одна-единственная работа не будет иметь какого-то чрезвычайного эффекта.

3D-работа для спецподразделения Kraken / Фото Виталий Григорива

"Я думаю, это неплохая идея пиарить разные подразделения. Потому что, как мы видим, сейчас массово проводится сборы средств на разные военные или гуманитарные нужды. И давайте смотреть правде в глаза: скорее всего закрывают сборы на те подразделения, которые часто на слуху. Хотя, конечно, вклад каждого воина неоценим", – подчеркнул художник.

В общей сложности Виталий Григоров потратил на свою работу около 3 рабочих недель. Преимущественно занимался этим вечером в свободное от работы время, а больше времени потратил на рутинные вещи – рендер, ретоп и так далее.

3D-работа для спецподразделения Kraken: фото Виталия Григорива