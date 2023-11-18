4 зіркові реслери WWE назвали свої улюблені відеоігри всіх часів

18 листопада 2023, 15:26
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Джерело:

UpUpDownDown

Короткі відеоролики з TikTok профілю реслера WWE Ксав'є Вудса, розкрили улюблені відеоігри одразу 4 зіркових бійців компанії. Детальніше – у матеріалі.

Новина про те, що Ренді Ортон з WWE ще той геймер, схоже, настільки сподобалася публіці, що знаний фанат відеоігор Ксав'є Вудс вирішив потішити фанатів, розповівши ще про 4 реслерів, яким не байдужі віртуальні розваги.

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Сторінка UpUpDownDown, яку у TikTok веде реслер Ксав’є Вудс спеціалізується на контенті про відеоігри, і, схоже, її ведучий натрапив на золоту жилу.  

Останнім часом Вудс виклав кілька відео, у яких підходив до різних суперзірок WWE і запитував про їхні улюблені ігри всіх часів.

Наразі серед опитаних: Семі Зейн, Шейна Басслер, Кейден Картер та Коді Роудс.

Улюблені ігри Семі Зейна: 

  • Street Fighter 2
  • Metal Gear Solid
  • Mario Kart 64
  • GoldenEye 007
  • WCW/nWo Revenge

Улюблені ігри Шейни Басслер:

  • Final Fantasy 7
  • Star Wars: Knights of the Old Republic
  • The Last of Us (series)
  • Mass Effect (series)
  • Teenage Mutant Ninja Turtles: Turtles in Time

Улюблені ігри Кейден Картер:

  • Earthworm Jim
  • Killer Instinct
  • Mortal Kombat
  • The Lion King
  • Super Metroid

Улюблені ігри Коді Роудса:

  • The Legend of Zelda: Ocarina of Time
  • Metal Gear Solid
  • Halo: Combat Evolved
  • Super Mario World
  • Mega Man X

Ролики були тепло зустріті підписниками Ксав'є, тож слід очікувати на продовження цієї рубрики.

Автор: Максим Задворський