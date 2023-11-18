4 зіркові реслери WWE назвали свої улюблені відеоігри всіх часів

Короткі відеоролики з TikTok профілю реслера WWE Ксав'є Вудса, розкрили улюблені відеоігри одразу 4 зіркових бійців компанії. Детальніше – у матеріалі.

Новина про те, що Ренді Ортон з WWE ще той геймер, схоже, настільки сподобалася публіці, що знаний фанат відеоігор Ксав'є Вудс вирішив потішити фанатів, розповівши ще про 4 реслерів, яким не байдужі віртуальні розваги.

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Сторінка UpUpDownDown, яку у TikTok веде реслер Ксав’є Вудс спеціалізується на контенті про відеоігри, і, схоже, її ведучий натрапив на золоту жилу.

Останнім часом Вудс виклав кілька відео, у яких підходив до різних суперзірок WWE і запитував про їхні улюблені ігри всіх часів.

Наразі серед опитаних: Семі Зейн, Шейна Басслер, Кейден Картер та Коді Роудс.

Улюблені ігри Семі Зейна:

Street Fighter 2

Metal Gear Solid

Mario Kart 64

GoldenEye 007

WCW/nWo Revenge

Улюблені ігри Шейни Басслер:

Final Fantasy 7

Star Wars: Knights of the Old Republic

The Last of Us (series)

Mass Effect (series)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Turtles in Time

Улюблені ігри Кейден Картер:

Earthworm Jim

Killer Instinct

Mortal Kombat

The Lion King

Super Metroid

Улюблені ігри Коді Роудса:

The Legend of Zelda: Ocarina of Time

Metal Gear Solid

Halo: Combat Evolved

Super Mario World

Mega Man X

Ролики були тепло зустріті підписниками Ксав'є, тож слід очікувати на продовження цієї рубрики.