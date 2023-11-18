4 зіркові реслери WWE назвали свої улюблені відеоігри всіх часів
Джерело:UpUpDownDown
Короткі відеоролики з TikTok профілю реслера WWE Ксав'є Вудса, розкрили улюблені відеоігри одразу 4 зіркових бійців компанії. Детальніше – у матеріалі.
Новина про те, що Ренді Ортон з WWE ще той геймер, схоже, настільки сподобалася публіці, що знаний фанат відеоігор Ксав'є Вудс вирішив потішити фанатів, розповівши ще про 4 реслерів, яким не байдужі віртуальні розваги.
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Сторінка UpUpDownDown, яку у TikTok веде реслер Ксав’є Вудс спеціалізується на контенті про відеоігри, і, схоже, її ведучий натрапив на золоту жилу.
Останнім часом Вудс виклав кілька відео, у яких підходив до різних суперзірок WWE і запитував про їхні улюблені ігри всіх часів.
Наразі серед опитаних: Семі Зейн, Шейна Басслер, Кейден Картер та Коді Роудс.
Улюблені ігри Семі Зейна:
- Street Fighter 2
- Metal Gear Solid
- Mario Kart 64
- GoldenEye 007
- WCW/nWo Revenge
Улюблені ігри Шейни Басслер:
- Final Fantasy 7
- Star Wars: Knights of the Old Republic
- The Last of Us (series)
- Mass Effect (series)
- Teenage Mutant Ninja Turtles: Turtles in Time
Улюблені ігри Кейден Картер:
- Earthworm Jim
- Killer Instinct
- Mortal Kombat
- The Lion King
- Super Metroid
Улюблені ігри Коді Роудса:
- The Legend of Zelda: Ocarina of Time
- Metal Gear Solid
- Halo: Combat Evolved
- Super Mario World
- Mega Man X
Ролики були тепло зустріті підписниками Ксав'є, тож слід очікувати на продовження цієї рубрики.