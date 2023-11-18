Новость о том, что Рэнди Ортон из WWE еще тот геймер, похоже, настолько понравилась публике, что известный фанат видеоигр Ксавье Вудс решил порадовать фанатов, рассказав еще о 4 реслерах, которым не безразличны виртуальные развлечения.
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Страница UpUpDownDown, которую в TikTok ведет реслер Ксавье Вудс, специализируется на контенте о видеоиграх, и, похоже, ее ведущий наткнулся на золотую жилу.
В последнее время Вудс выложил несколько видео, в которых подходил к разным суперзвездам WWE и спрашивал об их любимых играх всех времен.
Среди опрошенных: Сэмми Зейн, Шейна Басслер, Кейден Картер и Коди Роудс.
Любимые игры Сэмми Зейна:
- Street Fighter 2
- Metal Gear Solid
- Mario Kart 64
- GoldenEye 007
- WCW/nWo Revenge
Любимые игры Шейны Басслер:
- Final Fantasy 7
- Star Wars: Knights of the Old Republic
- The Last of Us (series)
- Mass Effect (series)
- Teenage Mutant Ninja Turtles: Turtles in Time
Любимые игры Кейден Картер:
- Earthworm Jim
- Killer Instinct
- Mortal Kombat
- The Lion King
- Super Metroid
Любимые игры Коди Роудса:
- The Legend of Zelda: Ocarina of Time
- Metal Gear Solid
- Halo: Combat Evolved
- Super Mario World
- Mega Man X
Ролики были тепло встречены подписчиками Ксавье, поэтому следует ожидать продолжения этой рубрики.