Новость о том, что Рэнди Ортон из WWE еще тот геймер, похоже, настолько понравилась публике, что известный фанат видеоигр Ксавье Вудс решил порадовать фанатов, рассказав еще о 4 реслерах, которым не безразличны виртуальные развлечения.

Читайте также Известны не только в кино: шесть голливудских актеров, появлявшихся в видеоиграх

Страница UpUpDownDown, которую в TikTok ведет реслер Ксавье Вудс, специализируется на контенте о видеоиграх, и, похоже, ее ведущий наткнулся на золотую жилу.

В последнее время Вудс выложил несколько видео, в которых подходил к разным суперзвездам WWE и спрашивал об их любимых играх всех времен.

Среди опрошенных: Сэмми Зейн, Шейна Басслер, Кейден Картер и Коди Роудс.

Любимые игры Сэмми Зейна:

  • Street Fighter 2
  • Metal Gear Solid
  • Mario Kart 64
  • GoldenEye 007
  • WCW/nWo Revenge

Любимые игры Шейны Басслер:

  • Final Fantasy 7
  • Star Wars: Knights of the Old Republic
  • The Last of Us (series)
  • Mass Effect (series)
  • Teenage Mutant Ninja Turtles: Turtles in Time

Любимые игры Кейден Картер:

  • Earthworm Jim
  • Killer Instinct
  • Mortal Kombat
  • The Lion King
  • Super Metroid

Любимые игры Коди Роудса:

  • The Legend of Zelda: Ocarina of Time
  • Metal Gear Solid
  • Halo: Combat Evolved
  • Super Mario World
  • Mega Man X

Ролики были тепло встречены подписчиками Ксавье, поэтому следует ожидать продолжения этой рубрики.