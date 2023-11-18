Новость о том, что Рэнди Ортон из WWE еще тот геймер, похоже, настолько понравилась публике, что известный фанат видеоигр Ксавье Вудс решил порадовать фанатов, рассказав еще о 4 реслерах, которым не безразличны виртуальные развлечения.

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Страница UpUpDownDown, которую в TikTok ведет реслер Ксавье Вудс, специализируется на контенте о видеоиграх, и, похоже, ее ведущий наткнулся на золотую жилу.

В последнее время Вудс выложил несколько видео, в которых подходил к разным суперзвездам WWE и спрашивал об их любимых играх всех времен.

Среди опрошенных: Сэмми Зейн, Шейна Басслер, Кейден Картер и Коди Роудс.

Любимые игры Сэмми Зейна:

Street Fighter 2

Metal Gear Solid

Mario Kart 64

GoldenEye 007

WCW/nWo Revenge

Любимые игры Шейны Басслер:

Final Fantasy 7

Star Wars: Knights of the Old Republic

The Last of Us (series)

Mass Effect (series)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Turtles in Time

Любимые игры Кейден Картер:

Earthworm Jim

Killer Instinct

Mortal Kombat

The Lion King

Super Metroid

Любимые игры Коди Роудса:

The Legend of Zelda: Ocarina of Time

Metal Gear Solid

Halo: Combat Evolved

Super Mario World

Mega Man X

Ролики были тепло встречены подписчиками Ксавье, поэтому следует ожидать продолжения этой рубрики.