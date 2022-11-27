У сучасних реаліях, українським геймерам залишається все менше часу на улюблене хобі. Одначе, на допомогу в такому випадку можуть прийти простенькі, але веселі мобільні проєкти, повідомляє 24 канал.

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2048

Зображення з PlayMarket

Головоломки можуть допомогти відволіктися від будь-чого, коли вам потрібна ментальна розрядка. А якщо вам подобаються задачки з числами, то нехай і очевидний, але варіант з 2048 може бути ідеальним якраз для вас.

Для тих, хто не в курсі, 2048 – це гра з ковзанням плиток, у якій ви об'єднуєте однакові числа, щоб отримувати все більші, аж доки не досягнете 2048 (хоча гру можна продовжувати й після цього).

Звучить все дуже просто, проте затягує шалено. Будьте обережні, бо не зчуєтесь як світло уже ввімкнуть, а ви й далі залипатимете у 2048.

Smash Hit

Зображення з PlayMarket

Якщо ви коли-небудь відчували бажання чинити безглузді руйнування (прямо як росіяни), але ви цивілізована людина, а не австралопітек, тоді Smash Hit є обов'язковим для завантаження на ваш телефон.

Дія гри відбувається у футуристичному 3D-світі, де ви повинні знищувати перешкоди, щоб потрапити на наступний рівень. А якщо уявляти на їх місці обличчя російських політиків, то грати стає ще веселіше.

Crossy Road

Зображення з PlayMarket

Чи чули ви колись анекдот, який починався з фрази: чому кури перейшли дорогу? Ні? Це ніяк не вплине на нашу пораду, адже Crossy Road допоможе вам знайти відповідь на це питання самостійно.

Геймплей до болю простий – беріть під керування різноманітних персонажів, таких як курка чи пінгвін, та допоможіть їм спробувати перетнути дорогу зі жвавим рухом, до того ж усіяну перешкодами.

Brain Dots

Зображення з PlayMarket

Brain dots – це доволі творча гра з розв'язуванням завдань. Мета проста – звести синю та рожеву кульки докупи.

Через перешкоди, це буде зробити складніше, ніж ви думаєте. Проте під час гри ви зможете малювати на екрані практично, що завгодно аби створити умови для возз'єднання двох м'ячів.

Water Sort

Зображення з PlayMarket

Ще одна головоломка у цьому списку.

Завданням гри є те заповнити усі колби на екрані рідиною потрібного кольору. Спершу це здається доволі простим завданням, проте чим далі в ліс, тим більше дро… колб.

Зі збільшенням кількості кольорів та місткостей для них можна провести кілька годин, думаючи над одним рівнем – те що треба, щоб згаяти час.