"Батько" оригінального Fallout назвав 5 найкращих RPG 21 століття

Легендарний геймдизайнер Тім Кейн, який був співавтором перших двох частин культової серії RPG Fallout, поділився думками про теперішній стан жанру, виділивши 5 проєктів, які геніально впоралися з тим чи іншим аспектом.

Fallout та Fallout 2 назавжди залишаться в історії відеоігор як одні з найкращих представників ізометричних RPG, але час не стоїть на місці, а ігри невпинно розвиваються.

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Зайвий раз нагадати про це вирішив легендарний розробник Тімоті Кейн, який свого часу приклав руку до створення відомої постапокаліптичної франшизи.

На своєму ютуб-каналі геймдизайнер випустив відео де розповів про п'ятірку кращих рольових ігор 21 століття в яких, на його думку, будь-якому розробнику є чого повчитися.

Повний ролик Кейна – дивитися відео

World of Warcraft

Постер WoW / Фото Blizzard

Перш за все Кейн виділив MMO RPG World of Warcraft, яка за його словами, довела, що чим легша гра, тим вона веселіша. В порівняння розробник поставив EverQuest, назвавши якраз її складною.

Скоріше за все, тут він мав на увазі, що відносна зрозумілість усіх ключових механік WoW створює для неї нижчий "поріг входження", адже як сказав Кейн, весь її ігровий процес це фактично "таймінг та рух".

Elden Ring

Слідом, посміявшись з власної непослідовності, Тімоті виділив якраз напрочуд складу гру – Elden Ring від FromSoftware.

Її геймдизайнер похвалив якраз за складність, яка змушує гравця ставати кращим у процесі гри, а також за цікаві механіки та наративні елементи.

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Зокрема, Кейн сказав, що йому дуже сподобалось те, що відкритий світ проєкту дає гравцю повну свободу досліджувати його самотужки й подекуди просто-таки "розкопувати" його історію.

Skyrim

Хоча є гра, яка зробила дослідження відкритого світу ще більш приємним, ніж Elden Ring – і це, звісно, The Elder Scrolls V: Skyrim.

Є причина чому люди продовжують грати у Skyrim через 12 років після її виходу, вже майже 13... І є причина, чому вона портована на всі можливі консолі на планеті, це дивовижна гра,

– сказав Кейн.

Найбільшу похвалу проєкт Bethesda отримав за неймовірну арт-складову та розмаїття дизайну рівнів.

Fallout: New Vegas

Наступною у списку розробника стала Fallout: New Vegas, яку він назвав "майстеркласом з того як взяти олдскульну гру та ввести її в нову еру".

Постер New Vegas / Фото Bethesda

За його словами, вона блискуче взяла історію та напрацювання оригінальних частин та перенесла це все у власну локацію.

Окрім того, Тімоті відзначив високу якість гумору в грі та класну роботу з наслідками рішень, які гравець мусить зробити в тих чи інших ситуаціях.

Baldur's Gate 3

Замкнула п'ятірку найкраща гра 2023 року – Baldur's Gate 3.

Її легендарний розробник розхвалив за повернення в моду покрокової системи та прекрасний редактор персонажів.

Трейлер Baldur's Gate 3 – дивитися відео

За його словами, саме BG 3 довела усім скептикам, що жанр RPG аж ніяк не мертвий, а все залежить від зусиль та майстерності розробників.