Fallout и Fallout 2 навсегда останутся в истории видеоигр как одни из лучших представителей изометрических RPG, но время не стоит на месте, а игры постоянно развиваются.

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Лишний раз напомнить об этом решил легендарный разработчик Тимоти Кейн, в свое время приложивший руку к созданию известной постапокалиптической франшизы.

На своем ютуб-канале геймдизайнер выпустил видео, где рассказал о пятерке лучших ролевых игр 21 века, у которых, по его мнению, любому разработчику есть чему поучиться.

Полный ролик Кейна – смотреть видео

World of Warcraft

Постер WoW / Фото Blizzard

Прежде всего Кейн выделил MMO RPG World of Warcraft, которая по его словам, доказала, что чем легче игра, тем она веселее. В сравнение разработчик поставил EverQuest, назвав как раз ее сложной.

Скорее всего, здесь он имел в виду, что относительная понятность всех ключевых механик WoW создает для нее более низкий "порог вхождения", ведь как сказал Кейн, весь ее игровой процесс это фактически "тайминг и движение".

Elden Ring

Следом, посмеявшись над собственной непоследовательностью, Тимоти выделил как раз удивительно сложную игру. Elden Ring от FromSoftware.

Ее геймдизайнер похвалил как раз за сложность, заставляющую игрока становиться лучшим в процессе игры, а также за интересные механики и нарративные элементы.

Трейлер Elden RIng – смотреть видео

В частности, Кейн сказал, что ему очень понравилось то, что открытый мир проекта дает игроку полную свободу исследовать его своими силами и кое-где прямо-таки "раскапывать" его историю.

Skyrim

Хотя есть игра, которая сделала исследование открытого мира еще более приятным, чем Elden Ring – и это, конечно, The Elder Scrolls V: Skyrim.

Есть причина, почему люди продолжают играть в Skyrim через 12 лет после ее выхода, уже почти 13... И есть причина, почему она портирована на все возможные консоли на планете, это удивительная игра,

– сказал Кейн.

Наибольшую похвалу проект Bethesda получил за невероятную арт-составляющую и разнообразие дизайна уровней.

Fallout: New Vegas

Следующей в списке разработчика стала Fallout: New Vegas, которую он назвал "мастерклассом по тому как взять олдскульную игру и ввести ее в новую эру".

Постер New Vegas / Фото Bethesda

По его словам, она блестяще взяла историю и наработки оригинальных частей и перенесла это все в собственную локацию.

Кроме того, Тимоти отметил высокое качество юмора в игре и классную работу с результатами решений, которые игрок должен сделать в тех или иных ситуациях.

Baldur's Gate 3

Замкнула пятерку лучшая игра 2023 года – Baldur's Gate 3.

Ее легендарный разработчик похвалил за возвращение в моду пошаговой системы и прекрасный редактор персонажей.

Трейлер Baldur's Gate 3 – смотреть видео

По его словам, именно BG 3 доказала всем скептикам, что жанр RPG отнюдь не мёртв, а все зависит от усилий и мастерства разработчиков.