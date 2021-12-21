5 цікавих відеоігор, які ви могли пропустити у 2021 році: вибір редакції

Поки увага більшості геймерів була прикута до великих релізів, на кшталт Deathloop чи Battlefield 2042, у світ вийшли менш розпіарені проєкти, які також вартують вашої уваги. Детальніше – у матеріалі.

Відеоігрова індустрія щороку випускає неймовірну кількість продуктів, але на слуху у гравців зазвичай опиняються лише проєкти великих студій. Проте, як відомо, за справжніми перлинами часом доводиться пірнати дуже глибоко, а у випадку з відеоіграми у геймерів для цього є ціле море під назвою "інді".

Цікаво Скільки заробляють розробники відеоігор: хештег у твітері розкриває відомості про зарплати

The Artful Escape

Постер гри The Artful Escape / Фото Steam

Розробник: Beethoven & Dinosaur

Beethoven & Dinosaur Дата випуску: 9 вересня 2021 року

9 вересня 2021 року Платформи: Xbox One, Xbox Series X|S, PC

Xbox One, Xbox Series X|S, PC Жанр: квест, платформер

Деякі ігри ми часто пишномовно називаємо витворами мистецтва. Проте який синонім підібрати, якщо це справді так? Принаймні, The Artful Escape стовідсотково заслуговує на таке звання.

За задумом розробників, обдарований підліток-гітарист вирушає в мальовничу психоделічну подорож, щоб знайти свій сценічний образ. Гра, натхненна такими зірками, як Девід Боуї, його альтер его Зіггі Стардаст та Боб Ділан, не може розчаровувати у музичному плані. А коли це все підкріплено неперевершеним візуалом, то виходить неймовірний коктейль, який точно втамує вашу жагу в естетиці.

Релізний трейлер The Artful Escape: дивіться відео



Tavern Master

Постер гри Tavern Master / Скриншот з ютубу

Розробник: Untitled Studio

Untitled Studio Дата випуску: 16 листопада 2021 року

16 листопада 2021 року Платформи: PC

PC Жанр: симулятор, стратегія

Чи думали ви коли-небудь, як би було круто мати власний бар? А як щодо середньовічної таверни?

Tavern Master дає вам можливість розвинутися від маленької кімнатки з парою лавок та столів до величезної успішної таверни з кухнею, кімнатами для гостей, відданим персоналом та багатьма іншими аспектами, що потребуватимуть вашого прямого керівництва.

Трейлер Tavern Master: дивіться відео



Inscryption

Постер гри Inscryption / Фото Epic Games Store

Розробник: Daniel Mullins Games

Daniel Mullins Games Дата випуску: 19 жовтня 2021 року

19 жовтня 2021 року Платформи: PC

PC Жанр: Roguelike, горор

Якщо ви любите дивне поєднання жанрів, то Inscryption – саме для вас. У цій грі вам доведеться колекціонувати карти та збирати власну колоду, прямо як у Hearthstone. При цьому вашими опонентами будуть не інші гравці, а демонічні сили, які щораз знаходитимуть все нові й нові способи налякати вас та поставити у незручне становище.

Шанувальникам моторошних оповідок, що руйнують четверту стіну, обов'язково сподобається ця гра.

Релізний трейлер Inscryption: дивіться відео



GRIME

Постер гри GRIME / Фото Epic Games Store

Розробник: Clover Bite

Clover Bite Дата випуску: 2 серпня 2021 року

2 серпня 2021 року Платформи: PC

PC Жанр: Roguelike, екшн, платформер

Спішимо попередити, що ця гра не має нічого спільного із відомим лондонським репом, проте має деякі схожості із франшизами Dark Souls та Hollow Knight.

Гнітюча атмосфера 2D метроїдванії, цікаві геймплейні рішення та надзвичайно оригінальний концепт сюжету не залишають байдужим та змушують прокачувати власні бойові навички, адже простою подорож цим химерним світом не назвати. Проте чи не подібні виклики геймери полюбляють найбільше?

Релізний трейлер GRIME



Timberborn

Постер гри Timberborn / Фото Steam

Розробник: Mechanistry

Mechanistry Дата випуску: 15 вересня 2021 року

15 вересня 2021 року Платформи: PC

PC Жанр: симулятор, стратегія

Минули тисячоліття, люди давно вимерли, а найбільш розумними істотами, що населяють планету є… бобри.

Релізний трейлер Timberborn: дивіться трейлер



Попри всю кумедність та сюрреалізм ситуації, Timberborn не дасть вам розслаблятися, адже це, без жартів, серйозна містобудівна стратегія, що змусить вас добряче покумекати над тим, щоб усі жителі вашої "дамби" були забезпечені водою, свіжою деревиною та іншими благами життя справжнього бобра. І так, до того ж це надзвичайно весело.