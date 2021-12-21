Видеоигровая индустрия ежегодно выпускает невероятное количество продуктов, но на слуху у игроков обычно оказываются только проекты крупных студий. Однако, как известно, за настоящей жемчужиной иногда приходится нырять очень глубоко, а в случае с видеоиграми у геймеров для этого есть целое море под названием "инди".

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The Artful Escape

Постер игры The Artful Escape / Фото Steam

Разработчик: Beethoven & Dinosaur

Beethoven & Dinosaur Дата выпуска: 9 сентября 2021 года

9 сентября 2021 года Платформы: Xbox One, Xbox Series X|S, PC

Xbox One, Xbox Series X|S, PC Жанр: квест, платформер

Некоторые игры мы часто высокопарно называем произведениями искусства, однако как их еще называть, если это действительно так? По крайней мере, The Artful Escape полностью заслуживает такого звания.

В ней одаренный подросток-гитарист пускается в живописное психоделическое путешествие, чтобы найти свой сценический образ. Игра, вдохновленная такими звездами, как Дэвид Боуи, его альтер его Зигги Стардаст и Боб Дилан не может разочаровывать в музыкальном плане, а когда это все подкреплено непревзойденным визуалом, то получается невероятный коктейль, что точно утолит вашу жажду в эстетике.

Релизный трейлер The Artful Escape: смотрите видео



Tavern Master

Постер игры Tavern Master / скриншот с YouTube

Разработчик: Untitled Studio

Untitled Studio Дата выпуска: 16 ноября 2021 года

16 ноября 2021 года Платформы: PC

PC Жанр: симулятор, стратегия

Думали ли вы когда-нибудь как было бы круто иметь собственный бар? А как насчет средневековой таверны?

Tavern Master дает вам возможность развиться от маленькой комнатки с парой скамей и столов до огромной успешной таверны с кухней, комнатами для гостей, преданным персоналом и многими другими аспектами, которые будут нуждаться в вашем прямом руководстве.

Трейлер Tavern Master: смотрите видео



Inscryption

Постер игры Inscryption / изображение Epic Games Store

Разработчик: Daniel Mullins Games

Daniel Mullins Games Дата выпуска: 19 октября 2021 года

19 октября 2021 года Платформы: PC

PC Жанр: Roguelike, хоррор

Если вы любите необычные сочетания жанров, то Inscryption именно для вас. В ней вам придется коллекционировать карты и собирать собственную колоду, прямо как в Hearthstone, однако при этом вашими оппонентами будут не другие игроки, а демонические силы, каждый раз находящие все новые и новые способы напугать вас и поставить в неудобное положение.

Любителям жутких повествований, разрушающих четвертую стену, обязательно понравится эта игра.

Релизный трейлер Inscryption: смотрите видео



GRIME

Постер игры GRIME / изображение Epic Games Store

Разработчик: Clover Bite

Clover Bite Дата выпуска: 2 августа 2021 года

2 августа 2021 года Платформы: PC

PC Жанр: Roguelike, экшн, платформер

Спешим предупредить, что эта игра не имеет ничего общего с известным лондонским рэпом, однако имеет некоторые сходства с франшизами Dark Souls и Hollow Knight.

Удручающая атмосфера 2D метроидвании, интересные геймплейные решения и оригинальный концепт сюжета не оставляют равнодушным и заставляют прокачивать собственные боевые навыки, ведь простым путешествие этим причудливым миром не назвать. Однако не подобные ли вызовы геймеры любят больше всего?

Релизный трейлер GRIME: смотрите видео



Timberborn

Постер игры Timberborn / изображение со Steam

Разработчик: Mechanistry

Mechanistry Дата выпуска: 15 сентября 2021 года

15 сентября 2021 года Платформы: PC

PC Жанр: симулятор, стратегия

Прошли тысячелетия, люди давно вымерли, а наиболее умными существами, населяющими планету, являются... бобры.

Релизный трейлер Timberborn: смотрите видео



Несмотря на всю забавность и сюрреализм ситуации, Timberborn не даст вам расслабиться, ведь это, без шуток, серьезная градостроительная стратегия, которая заставит вас изрядно подумать над тем, чтобы все жители вашей "дамбы" были обеспечены водой, свежей древесиной и другими благами жизни настоящего бобра. И да, к тому же это очень весело.