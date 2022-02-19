5 відеоігор, що допоможуть скинути напругу та стрес: вибір редакції

До вашої уваги добірка проєктів, на наш скромний погляд, здатних покращити ваш ментальний стан та допомогти відгородитися від негативних думок.

Подекуди відеоігри – це не лише розвага, але й чудовий спосіб розслабитися та відволіктися від життєвих проблем. У такий неспокійний час як зараз, це особливо потрібно.

Цікаво Ігри за які вам соромно: ви точно в них грали, але не захочете зізнаватись

Stardew Valley

Постер гри Stardew Valley / зображення зі Steam

Платформи: PC, Mac, PlayStation 4, Xbox One, Switch, iOS, Android

Найгірше, що може відбутися з вами у світі цього інді-хіта це, мабуть, неврожай, цукрового буряка чи будь-якої іншої культури. Насправді Stardew Valley – це не лише ідеальний симулятор ферми, але й надзвичайно добродушна та позитивна гра, яка може вважатися дефініцією слова "релакс".

Трейлер Stardew Valley



Риболовля, вирішення головоломок та пазлів, куховарство, дослідження навколишнього світу та відносини з численними NPC – тут кожен знайде собі зайняття до душі.

Firewatch

Постер Firewatch / зображення IGN

Платформи: PC, Mac, PlayStation 4, Xbox One, Switch

Одним із визнаних методів зняття стресу беззаперечно є прогулянки. Проте, що робити якщо немає можливості чи, можливо, навіть сил піти прогулятися? Маємо для вас альтернативу.

Трейлер Firewatch



Firewatch пропонує гравцю незабутню подорож національним парком Шошони, де на нього очікує неймовірна місцева природа та численні головоломки, які лише підтверджують, що це місце ховає більше таємниць, аніж ви можете уявити.

The Long Dark

Постер The Long Dark / зображення EpicGames Store

Платформи: PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, macOS

Якщо ж вам більше до вподоби зимові пейзажі, то у цьому випадку обов'язково спробуйте режим "пісочниці" у The Long Dark.

Краса світу The Long Dark



З одного боку, вам може здатися, що дивно радити людині, окутаній стресом, гру де головна ціль зводиться до того, щоб вижити.

Проте дайте їй шанс, адже засніжені краєвиди та надзвичайно медитативний геймплей зроблять свою справу. А якщо ні, то її точно довершить місцеве полярне сяйво.

Untitled Goose Game

Постер Untitled Goose Game / зображення EpicGames Store

Платформи: PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, macOS

Сміх часто стає тим, що надає людині сил та виганяє з голови негатив. Чого у пригодах гусака-бешкетника цілком вистачає, так це гумору і вдалих жартів. Тож мерщій встановлюйте Untitled Goose Game та допоможіть пернатому виконати усі його надважливі справи.

Трейлер Untitled Goose Game



Врешті-решт, якщо у вас не викличе хоча б мінімальну посмішку можливість бігати туди сюди грайливо крякаючи, то перевірте чи у вас взагалі є серце, або зверніться по допомогу до лікаря Дрейка Раморе, він точно розуміється на тому як потрібно любити качурів.

Ви ж зрозуміли жарт, правда? / зображення unilad.co.uk

House Flipper

Постер House Flipper / зображення зі Steam

Платформи: PC, Android, PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One

У реальному житті ремонт аж ніяк не можна назвати чимось, що допомагає зменшити стрес. Проте, у світі відеоігор все трошки інакше.

Трейлер House Flipper



Спробувавши House Flipper, ви неочікувано для себе збагнете, що кільканадцять хвилин переставляти холодильник з одного кута кімнати в інший чи фарбувати стіну або ж клеїти шпалери – достобіса приємно та заспокійливо.

Звісно, якщо це все не вимагає від вас зусиль більших, ніж натискання потрібних клавіш.