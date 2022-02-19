Иногда видеоигры – это не только развлечение, но и отличный способ расслабиться и отвлечься от жизненных проблем. В такое беспокойное время как сейчас, это особенно необходимо.
Интересно Игры за которые вам стыдно: вы точно в них играли, но не захотите признаваться
Stardew Valley
Постер игры Stardew Valley / изображение со Steam
- Платформы: PC, Mac, PlayStation 4, Xbox One, Switch, iOS, Android
Худшее, что может произойти с вами в мире этого инди-хита это, пожалуй, неурожай, свеклы или любой другой культуры. На самом деле Stardew Valley – это не только идеальный симулятор фермы, но и очень добродушная и позитивная игра, которая может считаться дефиницией слова "релакс".
Трейлер Stardew Valley
Рыбалка, решение головоломок и пазлов, готовка, исследования окружающего мира и отношения с многочисленными NPC – здесь каждый найдет себе занятие по душе.
Firewatch
Постер Firewatch / изображение IGN
- Платформы: PC, Mac, PlayStation 4, Xbox One, Switch
Одним из признанных методов снятия стресса безоговорочно являются прогулки. Однако, что делать, если нет возможности или, возможно, даже сил пойти прогуляться? У нас есть для вас альтернатива.
Трейлер Firewatch
Firewatch предлагает игроку незабываемое путешествие по национальному парку Шошона, где его ожидает невероятная местная природа и многочисленные головоломки, которые лишь подтверждают, что это место скрывает больше тайн, чем вы можете представить.
The Long Dark
Постер The Long Dark / изображение EpicGames Store
- Платформы: PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, macOS
Если же вам больше по душе зимние пейзажи, то в этом случае обязательно попробуйте режим "песочницы" в The Long Dark.
Красота мира The Long Dark
С одной стороны, вам может показаться, что удивительно неуместно советовать человеку, окутанному стрессом, игру, где главная цель сводится к тому, чтобы выжить.
Однако дайте ей шанс, ведь заснеженные виды и чрезвычайно медитативный геймплей сделают свое дело. А если нет, то его точно завершит местное полярное сияние.
Untitled Goose Game
Постер Untitled Goose Game / изображение EpicGames Store
- Платформы: PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, macOS
Смех часто становится тем, что придает человеку силы и выгоняет из головы негатив. Чего в приключениях гуся-озорника вполне хватает, так это юмора и удачных шуток. Так что скорее устанавливайте Untitled Goose Game и помогите пернатому выполнить все его важные дела.
Трейлер Untitled Goose Game
В конце концов, если у вас не вызовет хотя бы минимальную улыбку возможность бегать туда-сюда игриво крякая, то проверьте есть ли у вас вообще сердце, или обратитесь за помощью к врачу Дрейку Раморе, он точно разбирается в том как нужно любить гусей.
Вы ведь поняли шутку, правда? / изображение unilad.co.uk
House Flipper
Постер House Flipper / изображение со Steam
- Платформы: PC, Android, PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One
В реальной жизни ремонт никак нельзя назвать чем-то, что помогает снизить стресс. Однако в мире видеоигр все немного иначе.
Трейлер House Flipper
Попробовав House Flipper, вы неожиданно для себя поймете, что несколько минут переставлять холодильник из одного угла комнаты в другой или красить стену, или клеить обои – приятно и успокаивающе.
Конечно, если это все не требует от вас усилий больше, чем нажатие нужных клавиш.