Иногда видеоигры – это не только развлечение, но и отличный способ расслабиться и отвлечься от жизненных проблем. В такое беспокойное время как сейчас, это особенно необходимо.

Интересно Игры за которые вам стыдно: вы точно в них играли, но не захотите признаваться

Stardew Valley

Постер игры Stardew Valley / изображение со Steam

Платформы: PC, Mac, PlayStation 4, Xbox One, Switch, iOS, Android

Худшее, что может произойти с вами в мире этого инди-хита это, пожалуй, неурожай, свеклы или любой другой культуры. На самом деле Stardew Valley – это не только идеальный симулятор фермы, но и очень добродушная и позитивная игра, которая может считаться дефиницией слова "релакс".

Трейлер Stardew Valley



Рыбалка, решение головоломок и пазлов, готовка, исследования окружающего мира и отношения с многочисленными NPC – здесь каждый найдет себе занятие по душе.

Firewatch

Постер Firewatch / изображение IGN

Платформы: PC, Mac, PlayStation 4, Xbox One, Switch

Одним из признанных методов снятия стресса безоговорочно являются прогулки. Однако, что делать, если нет возможности или, возможно, даже сил пойти прогуляться? У нас есть для вас альтернатива.

Трейлер Firewatch



Firewatch предлагает игроку незабываемое путешествие по национальному парку Шошона, где его ожидает невероятная местная природа и многочисленные головоломки, которые лишь подтверждают, что это место скрывает больше тайн, чем вы можете представить.

The Long Dark

Постер The Long Dark / изображение EpicGames Store

Платформы: PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, macOS

Если же вам больше по душе зимние пейзажи, то в этом случае обязательно попробуйте режим "песочницы" в The Long Dark.

Красота мира​ The Long Dark



С одной стороны, вам может показаться, что удивительно неуместно советовать человеку, окутанному стрессом, игру, где главная цель сводится к тому, чтобы выжить.

Однако дайте ей шанс, ведь заснеженные виды и чрезвычайно медитативный геймплей сделают свое дело. А если нет, то его точно завершит местное полярное сияние.

Untitled Goose Game

Постер Untitled Goose Game / изображение EpicGames Store

Платформы: PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, macOS

Смех часто становится тем, что придает человеку силы и выгоняет из головы негатив. Чего в приключениях гуся-озорника вполне хватает, так это юмора и удачных шуток. Так что скорее устанавливайте Untitled Goose Game и помогите пернатому выполнить все его важные дела.

Трейлер Untitled Goose Game



В конце концов, если у вас не вызовет хотя бы минимальную улыбку возможность бегать туда-сюда игриво крякая, то проверьте есть ли у вас вообще сердце, или обратитесь за помощью к врачу Дрейку Раморе, он точно разбирается в том как нужно любить гусей.

Вы ведь поняли шутку, правда? / изображение unilad.co.uk

House Flipper

Постер House Flipper / изображение со Steam

Платформы: PC, Android, PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One

В реальной жизни ремонт никак нельзя назвать чем-то, что помогает снизить стресс. Однако в мире видеоигр все немного иначе.

Трейлер House Flipper



Попробовав House Flipper, вы неожиданно для себя поймете, что несколько минут переставлять холодильник из одного угла комнаты в другой или красить стену, или клеить обои – приятно и успокаивающе.

Конечно, если это все не требует от вас усилий больше, чем нажатие нужных клавиш.