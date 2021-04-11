В мире видеоигр существует много проектов, которые можно назвать настоящим искусством. Однако и у этой монетки есть обратная сторона. Вашему вниманию подборка игр, которые вы точно знаете и вам должно быть за это стыдно.

Не всем видеоиграм отведена судьба шедевров индустрии и место в сердцах целых поколений геймеров. Проекты из нашей подборки, чаще всего, и вовсе трудно назвать полноценными играми, однако на что они точно способны – так это вызвать хорошую дозу старого доброго стыда, или как популярно говорить сейчас – "кринжа".

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Хамское яичко и его сиквел

Один из уровней игры Хамское яичко / изображение с pomaranch.org.ua

Оранжевая революция принесла в украинскую культуру массу всего – от легендарного "Разом нас багато" до этой замечательной флеш-видеоигры. В ней, прямо по мотивам известного мема тех времен, вам нужно попасть в так называемого "Павуковича" куриным яйцом, чтобы не допустить фальсификаций на выборах. Оберегают его представители коррумпированной милиции и ЦИКа.

А вот уже в сиквеле этого проекта, вам следует не допустить победы "Я." похожим способом: не пропуская к участку "мертвые души" и проплаченых избирателей.

Геймплей игры Хамское яичко 2

Свен: Властелин овец

Обложка игры Sven: Bomwollen / изображение cheats.igroport

Когда шутки о "немецкой клубничке" еще были актуальными, издательство ak tronic Software & Services GmbH выпустило первую часть серии юмористических компьютерных игр о сексуальных похождениях титульного персонажа игры – черного барашка, по имени Свен. Несмотря на странность геймплея, игра стала довольно популярной и получила немало продолжений и даже порт на мобилки.

Геймплей игры Свен

Шашки на раздевание

12 красавиц со Стрип-шашек / изображение easure.ucoz.ua

И не делайте вид, что вы в них не играли, скрывая это от родителей. Мы уверены, что именно эти 12 красавиц в свое время научили как минимум несколько тысяч молодых людей играть в шашки на достаточно приличном уровне.

Ass Hunter

Само описание этой игры заставляет "фейспалмить" сильнее, чем все, что мы можем о ней рассказать: "Гетеросексуальный охотник пришел в лес пострелять дичь, но в итоге сам стал объектом для охоты. Только дробовик и быстрая реакция способны защитить мужчину от толпы гомосексуалистов, жаждущих пристроиться позади охотника с одной целью... ".

Геймплей игры Ass Hunter

Postal 2

Постер игры Postal 2 / скриншот с YouTube

Начнем с того, что Postal 2 – единственная полноценная игра в списке. К тому же в ее случае чувство стыда смешано с тонкой ноткой ностальгии. Все потому, что разработчики буквально ходили по грани, наделив игрока возможностью вытворять такие вещи из-за которых в некоторых странах игру даже пришлось запретить. Вы только вдумайтесь: в ней можно взять кошку, навинтить ее на пистолет вместо глушителя и устроить буквальный геноцид населения города Парадиз ну или просто помочиться на прохожих. Несмотря на всю свою контроверсийность игра получилась действительно культовой, но стыдиться за свои поступки в ней точно придется.