Красиво нарисованная анимация, миры, которые выглядят так, будто они созданы из нечеткого фетра и картона, оживленные комиксы или монохроматические шедевры – в видеоиграх существует множество удивительных художественных стилей, которые могут прийтись вам по душе. Поэтому без лишних вступлений, вашему вниманию подборка самых уникальных и визуально ошеломляющих произведений искусства в видеоиграх за последние несколько лет.

Читайте также Mundaun – хоррор, который рисовали карандашами в течение 6 лет, получил дату релиза

Обложка игры Cuphead / изображение nintendo

Трейлер игры Cuphead

Сuphead не только выполнена в стиле произведений искусства и музыки 1930-х годов (саундтрек игры заслуживает отдельной похвалы), но и была анимированна классическим способом того времени – каждый кадр анимации делался вручную, с помощью карандашей, бумаги и ручек, тогда как фоны были сделаны акварелью. Потратьте немного времени, чтобы полюбоваться хотя бы скриншотами этой чрезвычайно красивой игры, ведь крошечные детали изображенные в каждой из ее сцен просто потрясающие.

Скриншот из игры Cuphead / изображение Steam

Скриншот из игры Cuphead / изображение Steam

Постер игры Untitled Goose Game / изображение Steam

Можно подумать, что игра о самой коварной птице в истории видеоигр должна иметь художественный стиль, что больше похож на что-то вроде Doom, но нет: пастельные цвета, милый маленький список дел замечательным почерком и приятный фортепианный саундтрек. Это все выглядит очень очаровательно и, в сочетании с прекрасным юмором игры, сразу поднимает настроение.

Трейлер игры Untitled Goose Game

Постер игры Little Nightmares II / изображение Steam

Фанатам режиссера Тима Бертона точно понравится разнообразие жутких существ, населяющих мир игры Little Nightmares II. Хоррор-платформер завораживает и одновременно пугает игроков своим непревзойденным визуальным стилем и атмосферой, стоящей за ним. Это именно тот случай, когда уместно сказать – страшно красиво.

Трейлер игры Little Nightmares II

Постер игры Firewatch / изображение Steam

Разработчики: Campo Santo

Campo Santo Дата выхода: 9 февраля 2016 года

9 февраля 2016 года Платформы: PC, Xbox One, PS 4, Nintendo Switch

В Firewatch игроки берут на себя роль смотрителя Национального парка Шошона, по имени Генри. Игра дарит несколько медитативный опыт, ведь основа геймплея это исследование прекрасно нарисованного национального парка. Разработчики создали действительно редкое произведение искусства с помощью потрясающего визуального стиля, удачной озвучки окружающей среды и прекрасно подобранной музыки.

Трейлер игры Firewatch

Ori and the Will of the Wisps

Постер игры Ori and the Will of the Wisps / изображение Steam

Разработчики: Moon Studios

Moon Studios Дата выхода: 11 марта 2020 года

11 марта 2020 года Платформы: PC, Xbox One, Xbox Series X, Nintendo Switch

Потрясающие визуальные эффекты и блестящая музыка – это лишь маленькая капля добродетелей этой изумительной игры. Ori and the Will of the Wisps продолжает традиции первой части и снова поражает необычайно красивым миром, где каждая локация – отдельное произведение искусства. Однако за замечательной визуальной составляющей, плавной анимацией и доброжелательной для детей средой кроется чрезвычайно сложная игра, которая может сильно разозлить игрока, но и сразу успокоить его своей красотой.

Трейлер игры Ori and the Will of the Wisps