5 видеоигр с непревзойденным визуальным стилем: подборка
Существует множество удивительных, фотореалистичных видеоигр, но кроме них есть масса прекрасных проектов с уникальными художественными стилями, которые визуально настолько хороши, что смело могут считаться произведениями искусства. Подборка именно таких игр – в материале.
Источник:24 канал
Красиво нарисованная анимация, миры, которые выглядят так, будто они созданы из нечеткого фетра и картона, оживленные комиксы или монохроматические шедевры – в видеоиграх существует множество удивительных художественных стилей, которые могут прийтись вам по душе. Поэтому без лишних вступлений, вашему вниманию подборка самых уникальных и визуально ошеломляющих произведений искусства в видеоиграх за последние несколько лет.
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Cuphead
Обложка игры Cuphead / изображение nintendo
- Разработчики: StudioMDHR Entertainment
- Дата выхода: 29 сентября 2017 года
- Платформы: PC, Xbox One, PS 4, Nintendo Switch
Трейлер игры Cuphead
Сuphead не только выполнена в стиле произведений искусства и музыки 1930-х годов (саундтрек игры заслуживает отдельной похвалы), но и была анимированна классическим способом того времени – каждый кадр анимации делался вручную, с помощью карандашей, бумаги и ручек, тогда как фоны были сделаны акварелью. Потратьте немного времени, чтобы полюбоваться хотя бы скриншотами этой чрезвычайно красивой игры, ведь крошечные детали изображенные в каждой из ее сцен просто потрясающие.
Скриншот из игры Cuphead / изображение Steam
Скриншот из игры Cuphead / изображение Steam
Untitled Goose Game
Постер игры Untitled Goose Game / изображение Steam
- Разработчики: House House
- Дата выхода: 20 сентября 2019 года
- Платформы: PC, Xbox One, PS 4, Nintendo Switch
Можно подумать, что игра о самой коварной птице в истории видеоигр должна иметь художественный стиль, что больше похож на что-то вроде Doom, но нет: пастельные цвета, милый маленький список дел замечательным почерком и приятный фортепианный саундтрек. Это все выглядит очень очаровательно и, в сочетании с прекрасным юмором игры, сразу поднимает настроение.
Трейлер игры Untitled Goose Game
Little Nightmares II
Постер игры Little Nightmares II / изображение Steam
- Разработчики: Tarsier Studios
- Дата выхода: 11 лютого 2021 року
- Платформы: PC, Xbox One, Xbox Series X, PS 4, PS 5, Nintendo Switch
Фанатам режиссера Тима Бертона точно понравится разнообразие жутких существ, населяющих мир игры Little Nightmares II. Хоррор-платформер завораживает и одновременно пугает игроков своим непревзойденным визуальным стилем и атмосферой, стоящей за ним. Это именно тот случай, когда уместно сказать – страшно красиво.
Трейлер игры Little Nightmares II
Firewatch
Постер игры Firewatch / изображение Steam
- Разработчики: Campo Santo
- Дата выхода: 9 февраля 2016 года
- Платформы: PC, Xbox One, PS 4, Nintendo Switch
В Firewatch игроки берут на себя роль смотрителя Национального парка Шошона, по имени Генри. Игра дарит несколько медитативный опыт, ведь основа геймплея это исследование прекрасно нарисованного национального парка. Разработчики создали действительно редкое произведение искусства с помощью потрясающего визуального стиля, удачной озвучки окружающей среды и прекрасно подобранной музыки.
Трейлер игры Firewatch
Ori and the Will of the Wisps
Постер игры Ori and the Will of the Wisps / изображение Steam
- Разработчики: Moon Studios
- Дата выхода: 11 марта 2020 года
- Платформы: PC, Xbox One, Xbox Series X, Nintendo Switch
Потрясающие визуальные эффекты и блестящая музыка – это лишь маленькая капля добродетелей этой изумительной игры. Ori and the Will of the Wisps продолжает традиции первой части и снова поражает необычайно красивым миром, где каждая локация – отдельное произведение искусства. Однако за замечательной визуальной составляющей, плавной анимацией и доброжелательной для детей средой кроется чрезвычайно сложная игра, которая может сильно разозлить игрока, но и сразу успокоить его своей красотой.
Трейлер игры Ori and the Will of the Wisps
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