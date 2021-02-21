Существует множество удивительных, фотореалистичных видеоигр, но кроме них есть масса прекрасных проектов с уникальными художественными стилями, которые визуально настолько хороши, что смело могут считаться произведениями искусства. Подборка именно таких игр – в материале.

Красиво нарисованная анимация, миры, которые выглядят так, будто они созданы из нечеткого фетра и картона, оживленные комиксы или монохроматические шедевры – в видеоиграх существует множество удивительных художественных стилей, которые могут прийтись вам по душе. Поэтому без лишних вступлений, вашему вниманию подборка самых уникальных и визуально ошеломляющих произведений искусства в видеоиграх за последние несколько лет.

Читайте также Mundaun – хоррор, который рисовали карандашами в течение 6 лет, получил дату релиза

Cuphead

Обложка игры Cuphead / изображение nintendo

Разработчики: StudioMDHR Entertainment

StudioMDHR Entertainment Дата выхода: 29 сентября 2017 года

29 сентября 2017 года Платформы: PC, Xbox One, PS 4, Nintendo Switch

Трейлер игры Cuphead

Сuphead не только выполнена в стиле произведений искусства и музыки 1930-х годов (саундтрек игры заслуживает отдельной похвалы), но и была анимированна классическим способом того времени – каждый кадр анимации делался вручную, с помощью карандашей, бумаги и ручек, тогда как фоны были сделаны акварелью. Потратьте немного времени, чтобы полюбоваться хотя бы скриншотами этой чрезвычайно красивой игры, ведь крошечные детали изображенные в каждой из ее сцен просто потрясающие.

Скриншот из игры Cuphead / изображение Steam

Скриншот из игры Cuphead / изображение Steam

Untitled Goose Game

Постер игры Untitled Goose Game / изображение Steam

Разработчики: House House

House House Дата выхода: 20 сентября 2019 года

20 сентября 2019 года Платформы: PC, Xbox One, PS 4, Nintendo Switch

Можно подумать, что игра о самой коварной птице в истории видеоигр должна иметь художественный стиль, что больше похож на что-то вроде Doom, но нет: пастельные цвета, милый маленький список дел замечательным почерком и приятный фортепианный саундтрек. Это все выглядит очень очаровательно и, в сочетании с прекрасным юмором игры, сразу поднимает настроение.

Трейлер игры Untitled Goose Game

Little Nightmares II

Постер игры Little Nightmares II / изображение Steam

Разработчики: Tarsier Studios

Tarsier Studios Дата выхода: 11 лютого 2021 року

11 лютого 2021 року Платформы: PC, Xbox One, Xbox Series X, PS 4, PS 5, Nintendo Switch

Фанатам режиссера Тима Бертона точно понравится разнообразие жутких существ, населяющих мир игры Little Nightmares II. Хоррор-платформер завораживает и одновременно пугает игроков своим непревзойденным визуальным стилем и атмосферой, стоящей за ним. Это именно тот случай, когда уместно сказать – страшно красиво.

Трейлер игры Little Nightmares II

Firewatch

Постер игры Firewatch / изображение Steam