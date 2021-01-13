Издатель MWM Interactive сообщил, что вдохновленный фольклором survival horror – Mundaun выйдет на ПК и консолях в марте 2021 года. Детали – в материале.

О дате выхода Mundaun – игры в жанре survival horror, все текстуры в которой выполнены вручную простыми карандашами, сообщили разработчики во главе с иллюстратором и гейм-дизайнером Мишелем Зиглером в Steam.

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Именно Зиглер занимался проектом еще с 2015 года, выполняя практически всю работу самостоятельно. С 2017 года начался полноценный процесс разработки компанией Hidden Fields. Кроме Зиглера в ее состав входят еще три человека: звукорежиссер Эрик Лоренц, композитор Мишель Баренго и соавтор сюжета – сценарист Габриэль Алиот.

Скриншот из будущей игры / изображение из Steam

События игры будут разворачиваться в уединенной долине в Альпах, куда возвращается главный герой, узнав о смерти своего деда. От местных он выясняет, что эти места – территория какого-то древнего зла, и пытается выяснить причину смерти дедушки. Игра вдохновлена ​​сказками и фольклором с разных регионов Альп – среды, которую Зиглер считает особенно увлекательной и даже тревожной. Мишель рассказал, что за время работы над проектом ознакомился с множеством книг, посвященных Швейцарии начала двадцатого века и местному фольклору, а на стене возле своего рабочего места даже развесил изображения тех времен и другие фотографии, большинство из которых сделал собственноручно, чтобы глубже погрузиться в атмосферу тех мест.

Альпы имеют для меня особое значение, и все, начиная с истории игры, заканчивая персонажами и окружающей средой, нарисованными вручную карандашом, призвано воспевать замечательную культуру швейцарского региона Граубюнден, – заявил Зиглер.

Скриншот из будущей игры / изображение из Steam

По словам разработчиков, пользуясь особым местоположением, Mundaun больше сосредоточена на том, чтобы вызвать постоянное моральное давление и страх именно гнетущей атмосферой, а не засильем скримеров или иных типичных приемов жанра ужасов. Захватывающий сеттинг игры вместе с уникальным художественным стилем сразу привлек внимание многих поклонников ужастиков.

Скриншот из будущей игры / изображение из Steam

Итак, геймерам, которые ищут уникального приключенческого опыта от которого кровь будет стынуть в жилах, не придется долго ждать, поскольку в недавнем пресс-релизе сообщили, что Mundaun выйдет на ПК, а также консолях уже совсем скоро – 16 марта 2021. Игроки, которые приобретут игру для PS4 или Xbox One, получат также бесплатное обновление в случае приобретения консолей PS5 или Xbox Series X.

В сообщении также сказано, что до самого релиза издатели будут публиковать на YouTube короткие видеоролики о создании игры. В первом из них, что вышел сразу с пресс-релизом, Зиглер рассказал, что прорабатывает каждую текстуру как выкройку, а затем переносит каждое плоское изображение с бумаги на 3D-модели. Этот титанический труд занял у него и его коллег более 6 лет.

Первая часть дневников разработки игры Mundaun: видео