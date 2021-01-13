Видавець MWM Interactive повідомив, що натхненний фольклором survival horror – Mundaun вийде на ПК та консолях в березні 2021 року. Деталі – у матеріалі.

Про дату виходу Mundaun – гри в жанрі survival horror, всі текстури в якій виконані вручну простими олівцями, повідомили розробники на чолі з ілюстратором і гейм-дизайнером Мішелем Зіглером у Steam.

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Саме Зіглер займався проєктом ще з 2015 року, виконуючи практично всю роботу самотужки. З 2017 року розпочався повноцінний процес розробки компанією Hidden Fields. Крім Зіглера до її складу входять ще троє осіб: звукорежисер Ерік Лоренц, композитор Мішель Баренго та співавтор сюжету – сценарист Габріель Аліот.

Скріншот з майбутньої гри / зображення з Steam

Події гри розгортатимуться у відокремленій долині в Альпах, куди повертається головний герой, дізнавшись про смерть свого діда. Від місцевих він з'ясовує, що ці місця – територія якогось стародавнього зла, і намагається з'ясувати причину смерті дідуся. Гра натхненна казками та фольклором з різних регіонів Альп – середовища, яке Зіглер вважає особливо захопливим і навіть тривожним. Мішель розповів, що за час роботи над проєктом ознайомився з безліччю книг, присвячених Швейцарії початку двадцятого століття та місцевому фольклору, а на стіні біля свого робочого місця навіть розвісив зображення тих часів і інші фотографії, більшість з яких зробив власноруч, щоб глибше зануритися в атмосферу тих місць.

Альпи мають для мене особливе значення, і все, починаючи з історії гри, закінчуючи персонажами та навколишнім середовищем, намальованими вручну олівцем, покликане оспівувати чудову культуру швейцарського регіону Граубюнден, – заявив Зіглер.

Скріншот з майбутньої гри / зображення з Steam

За словами розробників, користуючись особливим місцем розташування, Mundaun більше зосереджуватиметься на тому, щоб викликати постійний моральний тиск та страх саме гнітючою атмосферою, а не засиллям скрімерів чи інших типових прийомів жанру жахів. Захопливий сетинг гри разом з унікальним художнім стилем відразу привернув увагу багатьох шанувальників горорів.

Скріншот з майбутньої гри / зображення з Steam

Отож, геймерам, котрі шукають унікального пригодницького досвіду від якого кров стигнутиме в жилах, не доведеться довго чекати, оскільки у нещодавньому пресрелізі повідомили, що Mundaun вийде на ПК, а також консолі уже зовсім незабаром – 16 березня 2021 року. Гравці, які придбають гру для PS4 або Xbox One, отримають також безкоштовне оновлення в разі придбання консолей PS5 чи Xbox Series X.

В повідомленні також сказано, що аж до самого релізу видавці будуть публікувати на YouTube короткі відеоролики про створення гри. В першому з них, що вийшов одразу з пресрелізом, Зіглер розповів, що опрацьовує кожну текстуру як викрійку, а потім переносить кожне плоске зображення з паперу на 3D-моделі. Ця титанічна праця зайняла у нього та його колег понад 6 років.

Перша частина щоденників розробки гри Mundaun: відео