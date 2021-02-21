Існує безліч дивовижних, фотореалістичних відеоігор, але окрім них є маса прекрасних проєктів з унікальними художніми стилями, які візуально настільки гарні, що сміливо можуть вважатися витворами мистецтва. Добірка саме таких ігор – у матеріалі.

Красиво намальована анімація, світи, які виглядають так, ніби вони створені з нечіткого фетру та картону, оживлені комікси чи монохроматичні шедеври – у відеоіграх є безліч дивовижних художніх стилів, які можуть припасти вам до душі. Тож без зайвих вступів, до вашої уваги підбірка найбільш унікальних та візуально приголомшливих творів мистецтва в відеоіграх за останні кілька років.

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Cuphead

Обкладинка гри Cuphead / зображення nintendo

Розробники: StudioMDHR Entertainment

StudioMDHR Entertainment Дата виходу: 29 вересня 2017 року

29 вересня 2017 року Платформи: PC, Xbox One, PS 4, Nintendo Switch

Трейлер гри Cuphead

Сuphead не тільки має стиль творів мистецтва та музики 1930-х років (саундтрек гри заслуговує окремої похвали), а й був анімований класичним способом того часу – кожен кадр анімації робився вручну, за допомогою олівців, паперу та ручок, тоді як фони були зроблені аквареллю. Витратьте трохи часу, щоб помилуватися бодай скріншотами цієї надзвичайно гарної гри, адже крихітні деталі зображені у кожній з її сцен просто приголомшливі.

Скріншот з гри Cuphead / зображення Steam

Скріншот з гри Cuphead / зображення Steam

Untitled Goose Game

Постер гри Untitled Goose Game / зображення Steam

Розробники: House House

House House Дата виходу: 20 вересня 2019 року

20 вересня 2019 року Платформи: PC, Xbox One, PS 4, Nintendo Switch

Можна подумати, що гра про найпідступнішого птаха в історії відеоігор мала б мати художній стиль, більше схожий на щось на зразок Doom, але ні: пастельні кольори, милий маленький список справ чудовим почерком і приємний фортепіанний саундтрек. Це все виглядає надзвичайно чарівно і, в купі з прекрасним гумором гри, одразу підіймає настрій.

Трейлер гри Untitled Goose Game

Little Nightmares II

Постер гри Little Nightmares II / зображення Steam

Розробники: Tarsier Studios

Tarsier Studios Дата виходу: 11 лютого 2021 року

11 лютого 2021 року Платформи: PC, Xbox One, Xbox Series X, PS 4, PS 5, Nintendo Switch

Фанатам режисера Тіма Бертона точно сподобається різноманіття моторошних істот, що населяють світ гри Little Nightmares II. Горор-платформер зачаровує і водночас лякає гравців своїм неперевершеним візуальним стилем та атмосферою, що стоїть за ним. Саме той випадок, коли доречно сказати – страшно красиво.

Трейлер гри Little Nightmares II

Firewatch

Постер гри Firewatch / зображення Steam