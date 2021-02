Красиво намальована анімація, світи, які виглядають так, ніби вони створені з нечіткого фетру та картону, оживлені комікси чи монохроматичні шедеври – у відеоіграх є безліч дивовижних художніх стилів, які можуть припасти вам до душі. Тож без зайвих вступів, до вашої уваги підбірка найбільш унікальних та візуально приголомшливих творів мистецтва в відеоіграх за останні кілька років.

Обкладинка гри Cuphead / зображення nintendo

Трейлер гри Cuphead

Сuphead не тільки має стиль творів мистецтва та музики 1930-х років (саундтрек гри заслуговує окремої похвали), а й був анімований класичним способом того часу – кожен кадр анімації робився вручну, за допомогою олівців, паперу та ручок, тоді як фони були зроблені аквареллю. Витратьте трохи часу, щоб помилуватися бодай скріншотами цієї надзвичайно гарної гри, адже крихітні деталі зображені у кожній з її сцен просто приголомшливі.

Скріншот з гри Cuphead / зображення Steam

Скріншот з гри Cuphead / зображення Steam

Постер гри Untitled Goose Game / зображення Steam

Можна подумати, що гра про найпідступнішого птаха в історії відеоігор мала б мати художній стиль, більше схожий на щось на зразок Doom, але ні: пастельні кольори, милий маленький список справ чудовим почерком і приємний фортепіанний саундтрек. Це все виглядає надзвичайно чарівно і, в купі з прекрасним гумором гри, одразу підіймає настрій.

Трейлер гри Untitled Goose Game

Постер гри Little Nightmares II / зображення Steam

Фанатам режисера Тіма Бертона точно сподобається різноманіття моторошних істот, що населяють світ гри Little Nightmares II. Горор-платформер зачаровує і водночас лякає гравців своїм неперевершеним візуальним стилем та атмосферою, що стоїть за ним. Саме той випадок, коли доречно сказати – страшно красиво.

Трейлер гри Little Nightmares II

Постер гри Firewatch / зображення Steam

Розробники: Campo Santo

Campo Santo Дата виходу: 9 лютого 2016 року

9 лютого 2016 року Платформи: PC, Xbox One, PS 4, Nintendo Switch

У Firewatch гравці беруть на себе роль доглядача Національного парку Шошона, на ім'я Генрі. Гра дарує дещо медитативний досвід, адже основа геймплею це дослідження чудово намальованого національного парку. Розробники створили справді рідкісний витвір мистецтва за допомогою приголомшливого візуального стилю, вдалої озвучки навколишнього середовища та чудово підібраної музики.

Трейлер гри Firewatch

Ori and the Will of the Wisps

Постер гри Ori and the Will of the Wisps / зображення Steam

Розробники: Moon Studios

Moon Studios Дата виходу: 11 березня 2020 року

11 березня 2020 року Платформи: PC, Xbox One, Xbox Series X, Nintendo Switch

Приголомшливі візуальні ефекти та блискуча музика – це лише маленька крапля чеснот цієї надзвичайно гри. Ori and the Will of the Wisps продовжує традиції першої частини та знову приголомшує надзвичайно красивим світом, де кожна локація – окремий витвір мистецтва. Проте за чудовою візуальною складовою, плавною анімацією та доброзичливим для дітей середовищем криється надзвичайно складна гра, яка може добряче рознервувати гравця, але й одразу заспокоїти своєю красою.

Трейлер гри Ori and the Will of the Wisps