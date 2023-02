Шведський конгломерат Embracer Group, який минулого року викупив права на ігрові адаптації "Володаря перснів", оголосив про свої плани на найближче майбутнє.

На 2023/24 фінансовий рік під егідою видавців у розробці значаться 94 проєкти, чотири з яких рівня AAA.

Серед п'яти майбутніх ігор за мотивами всесвіту Володаря перснів, які, як тепер відомо, попередньо мають вийти до кінця березня 2024 року, широкому загалу більш-менш відомі лише чотири, а одна все ще залишається повною загадкою.

Першим і найочевиднішим релізом має стати The Lord of the Rings: Gollum – пригодницький стелс-бойовик від Daedalic Entertainment.

Трейлер The Lord of the Rings: Gollum – відео

Його вихід було заплановано ще на вересень 2022 року, але через проблеми з передачею прав було відкладено. Останні звіти свідчать про те, що гра може з'явитися вже навесні або ж влітку цього року.

Другою має вийти Lord of the Rings: Return to Moria – гра про виживання та крафт від Free Range Games, у якій гравці керуватимуть гномами, які бажають повторно колонізувати свою батьківщину під Імлистими горами.

Анонс Lord of the Rings: Return to Moria

Також відбувається спільна робота EA та Embracer над мобільною грою The Lord of the Rings: Heroes of Middle-earth.

Останнім наразі відомим проєктом є гра, назва якої поки що не розголошується.

Повідомляють лише те, що проєктом займається новозеландська студія Weta Workshop, яка брала участь у роботі над ефектами для фільмів Пітера Джексона та Аватара від Джеймса Кемерона, тому очікування від їхньої гри, природно, високі.