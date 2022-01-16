Деякі ігри так і не отримали продовження, хоча й були досить успішними. І це не справедливо щодо відданих шанувальників, які відчайдушно сподіваються коли-небудь побачити такі омріяні сиквели, триквели чи бодай приквели.

Не пропустіть 5 цікавих відеоігор, які ви могли пропустити у 2021 році: вибір редакції

Ми розділяємо ці бажання та вирішили поділитися з вами списком проєктів звістку про продовження яких нам дуже хотілося б почути у 2022 році.

Bloodborne

Постер Bloodborne / зображення store.playstation.com

Дата виходу останньої гри франшизи: 24 березня 2015 року

24 березня 2015 року Платформи: PlayStation 4, 5

Нехай Elden Ring зачекає в стороні, адже нам потрібен Bloodborne 2.

На наш погляд похмурий Ярнам є найкращим сетингом у виконанні From Software й увесь його потенціал однозначно не був розкритий у першій частині, яка до того ж залишається консольним ексклюзивом. Таємничий Мисливець чекає нових пригод, а ми чекаємо на нього.

Bully

Звичайний день у школі Булворт / зображення onyxgame.com

Дата виходу останньої гри франшизи: 17 жовтня 2006 року

17 жовтня 2006 року Платформи: PC, Xbox 360, iOS, Nintedo Wii, PlayStation 2, 3, 4

Bully, мабуть, найбільш сміливий проєкт Rockstar Games. Пригоди школяра у стилі вседозволеності серії GTA не залишили байдужими величезну кількість геймерів, проте за довгі 16 років з моменту релізу франшиза так і не побачила сиквелу, роботу над яким припинили попри близький до готовності стан.

Однак шанувальники Rockstar не втрачають надії на те, що непутящий студент академії Булворта ще повернеться, щоб підірвати ще кілька смердючих бомб у 2022 році, принаймні на це вказують деякі чутки.

Prototype

Постер першої частини Prototype / зображення з ютубу

Дата виходу останньої гри франшизи: 24 квітня 2012 року

24 квітня 2012 року Платформи: PC, Xbox 360, Xbox One, PlayStation 3, 4

Складно пригадати супергеройську гру з похмурим головним героєм, корумпованими чиновниками, кривавими сутичками та тим рівнем вседозволеності який був в серії Prototype.

Обережно, геймплей Prototype 2



А чого лише вартувала розгалужена система здібностей, яка дарувала вам неймовірну насолоду від висхідної могутності персонажа. Ми б точно хотіли продовження, а ви?

Prince Of Persia

Арт Prince Of Persia: Two Thrones / зображення alphacoders.com

Дата виходу останньої гри франшизи: 18 травня 2010 року

18 травня 2010 року Платформи: PC, Xbox 360, PlayStation 3, PSP, Nintendo Wii, DS

Коли вийшов перший Assassin's Creed, Prince of Persia уже була найбільшою однокористувацькою франшизою Ubisoft.

Незабаром біг по стіні принца був повністю затьмарений паркуром у виконанні асасинів. Коли популярність нової серії сягнула піку, принц зник у пісках забуття. Своєрідним цвяхом у труну серії, до речі, став жахливий фільм з Джейком Джилленхолом у головній ролі.

Half-Life

Те чого хочуть усі геймери – продовження Half-Life / зображення з твітеру

Дата виходу останньої гри франшизи: 10 жовтня 2007 року

10 жовтня 2007 року Платформи: PC, Xbox 360, PlayStation 3

Чи потрібні тут слова? Головна гра цілого покоління, проєкт, який на роки вперед сформував весь ринок відеоігрових розваг та… незакінчена історія.

Ґейб, ворушись, людям необхідне продовження!