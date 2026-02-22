Розробник витрачає 520 тисяч доларів на мікротранзакції у власних іграх

Колишній працівник CAPCOM Йосікі Окамото розповів для чого витрачає на власні відеоігри майже пів мільйона доларів та як це допомогло йому в роботі.

Ветеран Capcom Йошікі Окамото зізнався, що витратив величезні кошти на власні мобільні ігри, інформує Dexerto.

Розробник "гача-відеоігор" витрачає величезні кошти у власниї проєктах?

Під час японського телешоу "Where Did That Money Go?" Окамото розповів про свій кар'єрний шлях, пригадавши часи розквіту і занепаду студії Game Republic.

Як повідомляє Sponichi Annex, розробник зізнався, що витрачає понад 520 000 доларів (80 мільйонів єн) у всіх власних іграх у стилі "гача".

Він пояснив такий незвичний вчинок необхідністю дослідження цільової аудиторії, адже нібито хотів отримати безпосереднє уявлення про те, як користувачі, які витрачають багато грошей на гру, взаємодіють із системами монетизації.

Мені потрібно зрозуміти, що думають люди, які витрачають на них (ігри – 24 Канал) багато грошей. Я роблю це, щоб переконатися, що люди, які витрачають найбільше, не залишаться незадоволеними,

– сказав він під час шоу.

При цьому, розробник реально втрачає кошти, не відновлюючи їх за допомоги якихось "адмінських прав".

У такому разі, я думаю, було б важко зрозуміти почуття користувача,

– говорить він у X.

Що таке "гача" ігри?