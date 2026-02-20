Шанувальники, які роками чекали на новини, нарешті отримали офіційне підтвердження того, що історія всесвіту матиме продовження. Творці гри на сторінці Nier: Automata поділилися з фаатами приємною новиною.

Чого чекати шанувальникам після гучного рекорду продажів?

Станом на 20 лютого 2026 року сукупні відвантаження та цифрові продажі Nier: Automata офіційно досягли 10 мільйонів копій.

Це значне зростання, оскільки під час попереднього звіту, який Square Enix оприлюднила позаминулої зими перед восьмою річницею релізу, цей показник становив 9 мільйонів. На честь нової рекордної цифри видавець представив тематичну ілюстрацію та шестихвилинний ролик.

Nier: Automata сягнула 10000000 продажів – дивіться відео:

Це відео охоплює весь шлях проєкту від студії PlatinumGames: від моменту виходу гри 23 лютого 2017 року до випуску доповнень, проведення музичних концертів, театральних вистав та створення аніме-адаптації за мотивами гри.

Проте найбільш інтригуючий момент розробники залишили на фінал. У самому кінці ролика на екрані з’являється текст: Nier: Automata, продовження слідує. Це дарує нову надію спільноті, яка тривалий час не мала звісток про розвиток серії.

Нагадаємо, що події гри розгортаються у далекому майбутньому, де людство було вигнане з Землі механічними створіннями з іншого світу. Для боротьби із загарбниками на планету відправляють андроїдів-солдатів моделей 2B, 9S та A2.

З моменту релізу проєкт встиг вийти на PC (у магазинах Steam та Microsoft Store), а також на консолях PS4, Xbox One та Nintendo Switch, здобувши високі оцінки критиків та статус культової гри серед геймерів.