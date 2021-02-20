6 відеоігор з крутим стелсом для тих, кому сподобався Hitman 3: добірка

Стелс та різноманітні способи "тихого" вбивства ворогів безсумнівно є основними чеснотами серії ігор Hitman, якщо ви вже пройшли останню частину серії, але хочете ще трохи подібного геймплею, обов'язково перегляньте нашу добірку схожих за стилем ігор.

Довгоочікуваний Hitman 3 побачив світ рівно місяць тому (20 січня) і, скоріше за все, навіть попри величезний простір для повторного проходження всі фанати жанру вже встигли добряче награтися в цей "симулятор кілера". Однак на щастя для шанувальників стелсу та бездоганного дизайну рівнів серії, існують інші ігри в жанрі стелс, що можуть порадувати геймерів, яким сподобався Hitman 3.

Читайте також Найкращі любовні історії у відеоіграх – добірка

Ghost Of Tsushima

Постер гри Ghost Of Tsushima / зображення store.playstation

Розробники: Sucker Punch Productions

Sucker Punch Productions Дата виходу: 17 липня 2020 року

17 липня 2020 року Платформи: PS 4

Випущений у 2020 році, Ghost of Tsushima є одним з найбільших проєктів "пандемійного" року і тому дехто може подумати, що успіх гри пов'язаний з недостатньою конкуренцією на ринку, проте це далеко не так, адже гра від Sucker Punch Productions легко стала одним з найкращих ексклюзивів для PlayStation 4 і, ми впевнені, що зробила б це в будь-якому іншому році. Гравцям пропонується розмаїття механік ігрового процесу, щоб перемогти ворогів у приголомшливому відкритому світі з величезною кількістю деталей.

Стелс-вбивства у грі Ghost of Tsushima

Починаючи з дивовижної системи бою на мечах і закінчуючи справді чудовими стелс-механіками (які навіть дозволяють гравцям маскуватися під ворожих самураїв – при умові розблокування правильного спорядження), Ghost of Tsushima пропонує гравцям масу способів знищити ворогів: як по-тихому, так і в відкритій бійці.

Sniper: Ghost Warrior Contracts

Постер гри Sniper: Ghost Warrior Contracts / зображення vgtimes

Розробники: CI Games

CI Games Дата виходу: 22 листопада 2019 року

22 листопада 2019 року Платформи: PC, PS 4, Xbox One

Випущена у 2019 році для PlayStation 4, Xbox One та ПК, Sniper: Ghost Warrior Contracts – це п'ята гра у серії, що визнана найкращою. Геймплей пропонує ще більш продуманий та вивірений стелс, ніж попередники. Замість повністю відкритого світу гравець тепер виконує місії на менших, але все ще досить масштабних картах, які мають 25 місій, а також необов'язкові та додаткові контрактні місії. Гравців, що люблять досконально проходити гру абсолютно точно зацікавлять різноманітні досягнення, доступні для виконання та безліч способів виконувати місії.

Стелс та чудові снайперські постріли у Sniper: Ghost Warrior Contracts

Assassin's Creed: Rogue

Постер гри Assassin's Creed: Rogue / зображення Epic Games Store

Розробники: Ubisoft Sofia

Ubisoft Sofia Дата виходу: 11 листопада 2014 року (ремастер для PS 4, Xbox One – 2018 рік; Nintendo Switch – 2019 рік)

11 листопада 2014 року (ремастер для PS 4, Xbox One – 2018 рік; Nintendo Switch – 2019 рік) Платформи: PC, PS 3, PS 4, Xbox 360, Xbox One, Nintedo Switch

Вперше випущений у 2015 році, а потім перероблений для PlayStation 4, Xbox One, Assassin's Creed: Rogue ставить гравців на місце колишнього вбивці, на ім’я Шей Кормак, який повернувся проти організації Creed і приєднався до тамплієрів.

Неймовірний стелс у Assassin's Creed: Rogue

Можна привести аргумент, що шанувальникам стелсу варто спробувати всі ігри серії Assassin's Creed, проте нові частини (Odyssey та Valhalla) не такі орієнтовані на "тихе" проходження, а саме в Rogue гравці стають вбивцями вбивць і це не тільки вносить у формулу гри нову та цікаву динаміку, але й забезпечує новий погляд на довготривалу серію ігор, який може зацікавити шанувальників Hitman 3.

Dishonored 2

Постер гри Dishonored 2 / зображення fanatical

Розробники: Arkane Studios

Arkane Studios Дата виходу: 11 листопада 2016 року

11 листопада 2016 року Платформи: PC, PS 4, Xbox One

Серія Dishonored – ще один стелс-екшен, але цього разу у містичному сетингу та з безліччю елементів, що роблять ігри серії схожими на класику жанру – Thief і, звичайно, Hitman. Як і попередні ігри добірки, Dishonored 2 пропонує гравцям величезну кількість варіантів дій, коли йдеться про вбивство цілей. Різноманітність ігрового процесу вражає, гравцям доступний як прямий бій з противниками так і крутий стелс, приправлений використанням магічних здібностей, таких як управління щурами чи телепортація на короткі відстані.

Стелс у Dishonored 2

Sniper Elite 4

Постер гри Sniper Elite 4 / зображення nintendo

Розробники: Rebellion

Rebellion Дата виходу: 14 лютого 2017 року (Nintendo Switch – 2019 рік)

14 лютого 2017 року (Nintendo Switch – 2019 рік) Платформи: PC, PS 4, Xbox One, Nintendo Switch

Випущений у 2017 році для Xbox One, PC, PlayStation 4 і Switch два роки потому, Sniper Elite 4 – стелс-гра у сетингу Другої світової війни. Кожен рівень пропонує гравцям детально пробудовані, великі відкриті карти, на кшталт тих, що є у серії Hitman. Гра так само дозволяє гравцеві наближатись до виконання своїх цілей різними способами. Крім того, навколишнє середовище карти має масу варіантів для взаємодії: створення диверсій, аварій та встановлення пасток, щоб допомогти гравцеві виконати його завдання.

Винищення нацистів у Sniper Elite 4

Splinter Cell: Blacklist

Постер гри Splinter Cell: Blacklist / зображення rabstol.net

Розробники: Ubisoft

Ubisoft Дата виходу: 20 серпня 2013 року

20 серпня 2013 року Платформи: PC, PS 3, Xbox 360

Випущений у 2013 році, Splinter Cell: Blacklist став завершальною грою у легендарній серії й навіть зараз залишається однією з найбільш продуманих стелс-ігор, з коли-небудь випущених. Попри свій чималий вік, візуально гра все ще виглядає достатньо добре, що дозволяє фанатам жанру, що не знайомі з іграми серії випробувати свої навички у якості спецагента Сема Фішера. Як і у випадку з попередниками, Blacklist пропонує гравцям різноманітні варіанти виконання місій та величезний простір для повторного проходження.

Демонстрація стелсу в грі Splinter Cell: Blacklist