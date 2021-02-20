Стелс и различные способы "тихого" убийства врагов несомненно являются основными достоинствами серии игр Hitman, если вы уже прошли последнюю часть серии, но хотите еще немного подобного геймплея, обязательно ознакомьтесь с нашей подборкой похожих по стилю игр.

Долгожданный Hitman 3 увидел свет ровно месяц назад (20 января) и, скорее всего, даже несмотря на огромное пространство для повторного прохождения все фанаты жанра уже успели изрядно наиграться в этот "симулятор киллера". Однако к счастью для поклонников стелса и безупречного дизайна уровней серии, существуют другие игры в жанре стелс, что могут порадовать геймеров, которым понравился Hitman 3.

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Ghost Of Tsushima

Постер игры Ghost Of Tsushima / изображение store.playstation

Разработчики: Sucker Punch Productions

Sucker Punch Productions Дата выхода: 17 июля 2020 года

17 июля 2020 года Платформы: PS 4

Выпущенный в 2020 году, Ghost of Tsushima является одним из крупнейших проектов "пандемийного" года и поэтому некоторые могут подумать, что успех игры связан с недостаточной конкуренцией на рынке, однако это далеко не так, ведь игра от Sucker Punch Productions легко стала одним из лучших эксклюзивов для PlayStation 4 и, мы уверены, что сделала бы это в любом другом году. Игрокам предлагается огромное разнообразие механик игрового процесса, чтобы победить врагов в потрясающем открытом мире с невероятным количеством деталей.

Стелс-убийства в игре Ghost of Tsushima

Начиная с удивительной системы боя на мечах и заканчивая действительно замечательными стелс-механиками (которые даже позволяют игрокам маскироваться под вражеских самураев – при условии разблокирования правильного снаряжения), Ghost of Tsushima предлагает игрокам массу способов уничтожить врагов: как по-тихому, так и в открытом бою.

Sniper: Ghost Warrior Contracts

Постер игры Sniper: Ghost Warrior Contracts / изображение vgtimes

Разработчики: CI Games

CI Games Дата выхода: 22 ноября 2019 года

22 ноября 2019 года Платформы: PC, PS 4, Xbox One

Выпущенная в 2019 году для PlayStation 4, Xbox One и ПК, Sniper: Ghost Warrior Contracts – это пятая игра в серии, которая признана лучшей. Геймплей предлагает еще более продуманный и выверенный стелс, чем предшественники. Вместо полностью открытого мира игрок теперь выполняет миссии на меньших, но все еще достаточно масштабных картах, которые имеют 25 миссий, а также необязательные и дополнительные контрактные миссии. Игроков, любящих досконально проходить игру совершенно точно заинтересуют различные достижения, доступные для выполнения и множество различных способов выполнять миссии.

Стелс и замечательные снайперские выстрелы в Sniper: Ghost Warrior Contracts

Assassin's Creed: Rogue

Постер игры Assassin's Creed: Rogue / изображение Epic Games Store

Разработчики: Ubisoft Sofia

Ubisoft Sofia Дата выхода: 11 ноября 2014 года (ремастер для PS 4, Xbox One – 2018 год; Nintendo Switch – 2019 год)

11 ноября 2014 года (ремастер для PS 4, Xbox One – 2018 год; Nintendo Switch – 2019 год) Платформы: PC, PS 3, PS 4, Xbox 360, Xbox One, Nintedo Switch

Впервые выпущен в 2015 году, а затем переработан для PlayStation 4, Xbox One, Assassin's Creed: Rogue ставит игроков на место бывшего убийцы по имени Шэй Кормак, что обернулся против организации Creed и присоединился к тамплиерам.

Невероятный стелс в Assassin's Creed: Rogue

Можно привести аргумент, что поклонникам стелса стоит попробовать все игры серии Assassin's Creed, однако новые части (Odyssey и Valhalla) не так ориентированы на "тихие" прохождения, а именно в Rogue игроки становятся убийцами убийц и это не только вносит в формулу игры новую и интересную динамику, но и обеспечивает новый взгляд на длительную серию игр, которая может заинтересовать поклонников Hitman 3.

Dishonored 2

Постер игры Dishonored 2 / изображение fanatical

Разработчики: Arkane Studios

Arkane Studios Дата выхода: 11 ноября 2016 года

11 ноября 2016 года Платформы: PC, PS 4, Xbox One

Серия Dishonored – еще один стелс-экшен, но на этот раз в мистическом сетинге и с множеством элементов, которые делают игры серии похожими на классику жанра – Thief и, конечно же Hitman. Как и предыдущие игры подборки, Dishonored 2 предлагает игрокам множество вариантов действий, когда речь идет об убийстве целей. Разнообразие игрового процесса поражает, игрокам доступен как прямой бой с противниками так и крутой стелс, приправленный использованием магических способностей, таких как управление крысами или телепортация на короткие расстояния.

Стелс в Dishonored 2

Sniper Elite 4

Постер игры Sniper Elite 4 / изображение nintendo

Разработчики: Rebellion

Rebellion Дата выхода: 14 февраля 2017 года (Nintendo Switch – 2019 год)

14 февраля 2017 года (Nintendo Switch – 2019 год) Платформы: PC, PS 4, Xbox One, Nintendo Switch

Выпущенный в 2017 году для Xbox One, PC, PlayStation 4 и Switch два года спустя, Sniper Elite 4 – стелс-игра в сетинге Второй мировой войны. Каждый уровень предлагает игрокам подробно сооруженные, большие открытые карты, вроде тех, что есть в серии Hitman. Игра так же позволяет игроку приближаться к исполнению своих целей различными способами. Кроме того, окружающая среда карты имеет массу вариантов для взаимодействия: создание диверсий, аварий и установки ловушек, чтобы помочь игроку выполнить его задание.

Истребление нацистов в Sniper Elite 4

Splinter Cell: Blacklist

Постер игры Splinter Cell: Blacklist / изображение rabstol.net

Разработчики: Ubisoft

Ubisoft Дата выхода: 20 августа 2013 года

20 августа 2013 года Платформы: PC, PS 3, Xbox 360

Выпущенный в 2013 году, Splinter Cell: Blacklist стал завершающей игрой в легендарной серии и даже сейчас остается одной из наиболее продуманных стелс-игр, из когда-либо выпущенных. Несмотря на свой немалый возраст, визуально игра все еще выглядит достаточно хорошо, что позволяет фанатам жанра, не знакомым с играми серии испытать свои навыки в качестве спецагента Сэма Фишера. Как и в случае с предшественниками, Blacklist предлагает игрокам различные варианты выполнения миссий и огромное пространство для повторного прохождения.

Демонстрация стелса в игре Splinter Cell: Blacklist