Чтобы отпраздновать самый романтичный день года, мы расскажем вам о пяти наиболее знаковых парах из мира видеоигр, любовные истории которых затронули души миллионов геймеров по всему миру.

Видеоигры всегда были увлекательным опытом для игроков. Будь то прекрасный мир, крутые персонажи или интересна история – в хорошей видеоигре всегда есть во что влюбиться. Часто сценаристы создают такие любовные истории, которые заставляют даже самых циничных игроков переживать за отношения виртуальных персонажей едва ли не больше, чем за свои собственные.

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Независимо от того является ли этот роман выбором игрока или частью линейной истории, пары, представленные в списке – только несколько знаковых любовных линий в истории видеоигр. Некоторые были созданы недавно, а некоторые существуют уже давно. Независимо от возраста, эмоции, что они подарили игрокам со всего мира запомнятся надолго.

Джон и Эбигейл Марстон (серия Red Dead Redemption)

Марстоны / изображение egg.network

Несмотря на то, что Эбигейл достаточно редко появлялась в первой части Red Dead Redemption, то, как Джон говорит о ней, чрезвычайно романтично. Приквел же раскрывает отношения пары более подробно, и мы узнаем больше о том на сколько сильные чувства испытывает Джон. Верность – редкая черта для ковбоя, но Марстон с удовольствием придерживается ее и ради любимой отказывается от прежнего образа жизни вне закона и даже становится фермером. Хотя их роман и закончился трагически, трудно отрицать, что эта любовь была настоящей.

Натан Дрейк и Елена Фишер (серия Uncharted)

Известный авантюрист и журналистка / изображение wordpress.com

Натан Дрейк и Елена Фишер, безусловно, одна из самых реалистичных пар в видеоиграх. Несмотря на то, что они расставались в каждой игре и, на первый взгляд, совершенно разные, существует неведомая сила, которая постоянно сближает их. Хотя Елена совсем не похожа на искательницу приключений, она отнюдь не наивная блондинка. Именно она спасала задницу Нейта гораздо больше раз, чем он заслуживает, и помогла ему преодолеть многих негодяев. Кроме того, ее острый ум не раз помогал Дрейку решать очередные загадки, что случались на пути искателя сокровищ.

Но то, что на самом деле делает Натана и Елену реалистичной парой – это настоящий комфорт между ними. Даже в самых опасных ситуациях им все равно удается шутить или быть сентиментальными. Одна из самых милых сцен в Uncharted 4 – та, где Елена и Нейт наслаждаются супружеской жизнью и просто играют в Crash Bandicoot, хотя Натан явно никогда в жизни не играл в видеоигры.

Супружеская жизнь Дрейков

Геральт из Ривии и Йеннефэр из Венгерберга (серия The Witcher)

Поцелуй на Скеллиге / изображение pinterest

Хотя в игре огромное пространство для романтических отношений и с другими персонажами, на самом деле есть только одна женщина, которую Геральт по-настоящему любит – и это могучая волшебница Йеннефэр из Венгерберга, девушка с фиолетовыми глазами, которая пахнет сиренью и крыжовником. Геральт связывает их судьбы благодаря желанию, что он загадал джину. Однако и после того, как они избавляются этих чар их все еще тянет друг к другу. Несмотря на все споры и разногласия, нет никого, кто знает Геральта настолько хорошо, как Йеннефэр – и так же в свою очередь ведьмак понимает чародейку как никто другой. Эта пара идеальный пример известной идиомы "partners in crime", ведь они – двое мятежников и изгнанников, которые несмотря на все остаются хорошими людьми и просто хотят достичь счастья.

Шепард и все персонажи (серия Mass Effect)

Шепард и Вакариан / изображение gamesradar

В отличие от ситуации с Геральтом, в серии Mass Effect, на наш взгляд, все гораздо сложнее. У игры не существует литературного бэкграунда, поэтому здесь однозначно нет какой-то "канонической" истории любви, тем более Bioware знают как сделать по-настоящему интерактивный сюжет. Кроме основной сюжетной линии, игрок может пройти множество различных путей, содержащих в себе различные романтические истории.

Вариантов для романтических отношений в игре столько, что невозможно выбрать кого-то фаворитом. Bioware удалось создать целый ряд персонажей с совершенно разными характерами и своими особенностями. К тому же возможность отношений зависит от пола Шепарда, выбранного игроком. Кайден – чуткий, Гаррус – верный как никто другой, Тали – загадочная, а Лиара – просто волшебная. И это далеко не все варианты, что доступны игроку, поэтому каждый может самостоятельно создать историю, которая прийдется ему по вкусу.

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Master Chief и Кортана (серия Halo)

Кортана получила физическую оболочку / изображение wallpaperaccess

Возможно, космические военные баталии в Halo и захватили игроков, но именно хрупкая связь между суперсолдатом и его проводницей Кортаной растопила даже самые ледяные сердца геймеров. Возможно, она и была разработана только как искусственный интеллект, предназначенный исключительно для того, чтобы быть поводырем и спутником Мастер Чифа, но совершенно точно получила собственный ум и была живой.

Кроме постоянных язвительных шуток, которыми они обменивались с суперсолдатом, именно Кортана – единственное существо, которое когда-нибудь смогло пробить его незыблемую броню и заставило спартанца раскрыть кусочки своей человечности. Этой паре принадлежит одна из самых трогательных сцен из видеоигр, когда Кортана ненадолго получила физическую форму, чтобы коснуться Мастер Чифа, прежде чем пожертвовать собой, спасая его в Halo 4.

Бонус:

Линк и Зельда (все игры Zelda)

Линк защищает Зельду / изображение pinterest

История Линка и Зельды присутствует в каждой игре франшизы, с различными персонажами в разных мирах. Из дальних 1980-х до настоящего времени – отношения этой виртуальной пары складывались годами и перешли от статуса близких союзников к потенциальным любовным интересам. В "Skyward Sword" потенциальный роман более очевиден, чем в какой-либо другой игре. Линк и Зельда всегда были друзьями, но там есть и достаточно химии и предпосылок, чтобы утверждать, что они собираются быть вместе в будущем. Независимо от статуса их отношений, за этим союзом всегда приятно наблюдать.

Марио и принцесса Пич (все игры Mario)

Водопроводчик и принцесса / изображение nintendo​

Марио и Пич, без сомнения, – одна из самых известных пар в видеоиграх. История между ними обычно одинакова: Марио должен отправиться в опасное приключение и спасти Пич от Боузера, главного антагониста серии. В отличие от других отношений, отношения Марио и Пич на самом деле не менялись в течение многих лет. История их отношений проста и сосредоточена на милых историях о спасении, которые, как вы знаете, всегда имеют счастливый конец.

Но роль "девочки, попавшей в беду" – это не единственное, что является знаковым. Их отношения касаются также социальных предрассудков и того, как люди могут влюбиться друг в друга независимо от того, какой их социальный класс, ведь это история о любви обычного водопроводчика и благородной принцессы, как глубокого для обычной видеоигры!