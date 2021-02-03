BioWare и Electronic Arts представили долгожданный ремастер Mass Effect Legendary Edition. Они уже успели раскрыть первые детали и поделились официальным трейлером.

Источник​: Electronic Arts

Разработчики из BioWare анонсировали ремастер очень популярной трилогии Mass Effect еще в ноябре. Тогда они поделились общей информацией, а также всего одним скриншотом. Но сейчас разработчики порадовали всех поклонников громкой презентацией Mass Effect Legendary Edition.

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Кратко о главных особенностях ремастера Mass Effect:

В его состав войдут Mass Effect, Mass Effect 2 и Mass Effect 3.

Переиздание будет содержать все DLC, которые выходили для этой трилогии (почти 40).

Обновленная игра выйдет уже 14 мая на PC, Xbox One, PS4, а также будет совместимость с PS5 и Xbox Series.

Игровой движок не изменили, ремастер также сделан на Unreal Engine 3.

Для PC можно приобрести эту игру за 1799 гривен, для PS4 – 2199 гривен, а для Xbox One – 1699 гривен.

Игра будет одинаково выглядеть на всех платформах, а также ремастер поддерживает 4К и HDR.

Обновлены модели персонажей, текстуры, освещение, шейдеры и различные эффекты.

Для всех трех частей будет только один клиент, а также один универсальный редактор.

Звук менять не стали.

CGI-ролики были обновлены.

Время загрузки уровней сократили в несколько раз.

Многопользовательский режим вырезали.

Наибольших изменений претерпела первая часть Mass Effect. В этой видеоигре появятся новые мини игры, а также новый интерфейс.

Сюжет решили не менять, а канонической останется концовка с Extended Cut для Mass Effect 3.

Смотрите трейлер видеоигры Mass Effect Legendary Edition – видео

Скриншоты из видеоигры Mass Effect Legendary Edition / фото с сайта​ Electronic Arts