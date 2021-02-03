Официальное представление ремастера Mass Effect: дата выхода, цена, трейлер и первые детали
BioWare и Electronic Arts представили долгожданный ремастер Mass Effect Legendary Edition. Они уже успели раскрыть первые детали и поделились официальным трейлером.
Источник: Electronic Arts
Разработчики из BioWare анонсировали ремастер очень популярной трилогии Mass Effect еще в ноябре. Тогда они поделились общей информацией, а также всего одним скриншотом. Но сейчас разработчики порадовали всех поклонников громкой презентацией Mass Effect Legendary Edition.
Интересно Скрытый анонс или "троллинг" от разработчиков: геймеры отыскали очередной намек на GTA VI – фото
Кратко о главных особенностях ремастера Mass Effect:
- В его состав войдут Mass Effect, Mass Effect 2 и Mass Effect 3.
- Переиздание будет содержать все DLC, которые выходили для этой трилогии (почти 40).
- Обновленная игра выйдет уже 14 мая на PC, Xbox One, PS4, а также будет совместимость с PS5 и Xbox Series.
- Игровой движок не изменили, ремастер также сделан на Unreal Engine 3.
- Для PC можно приобрести эту игру за 1799 гривен, для PS4 – 2199 гривен, а для Xbox One – 1699 гривен.
- Игра будет одинаково выглядеть на всех платформах, а также ремастер поддерживает 4К и HDR.
- Обновлены модели персонажей, текстуры, освещение, шейдеры и различные эффекты.
- Для всех трех частей будет только один клиент, а также один универсальный редактор.
- Звук менять не стали.
- CGI-ролики были обновлены.
- Время загрузки уровней сократили в несколько раз.
- Многопользовательский режим вырезали.
- Наибольших изменений претерпела первая часть Mass Effect. В этой видеоигре появятся новые мини игры, а также новый интерфейс.
- Сюжет решили не менять, а канонической останется концовка с Extended Cut для Mass Effect 3.
Смотрите трейлер видеоигры Mass Effect Legendary Edition – видео
Скриншоты из видеоигры Mass Effect Legendary Edition / фото с сайта Electronic Arts
Mass EffectСерия научно-фантастических видеоигр, которая разрабатывается студией BioWare. По жанру это ролевые игры, а события разворачиваются в будущем, где человечество уже вступило в контакт с внеземными цивилизациями. Сюжет рассказывает о приключениях командора Шепарда и других членов экипажа его корабля. Оригинальная трилогия стала культовой и получила множество наград.
Поделиться новостью
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter