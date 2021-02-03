Офіційне представлення ремастера Mass Effect: дата виходу, ціна, трейлер та перші деталі
BioWare та Electronic Arts представили довгоочікуваний ремастер Mass Effect Legendary Edition. Вони вже встигли розкрити перші деталі та поділилися офіційним трейлером.
Джерело: Electronic Arts
Розробники із BioWare анонсували ремастер дуже популярної трилогії Mass Effect ще у листопаді. Тоді вони поділилися загальною інформацією, а також всього одним скріншотом. Але зараз розробники потішили всіх шанувальників гучною презентацією Mass Effect Legendary Edition.
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Коротко про головні особливості ремастера Mass Effect:
- До його складу ввійдуть Mass Effect, Mass Effect 2 і Mass Effect 3.
- Перевидання міститиме всі DLC, які виходили для цієї трилогії (майже 40).
- Оновлена гра вийде вже 14 травня на PC, Xbox One, PS4, а також буде сумісність із PS5 та Xbox Series.
- Ігровий рушій не змінили, ремастер також зроблений на Unreal Engine 3.
- Для PC можна придбати цю гру за 1799 гривень, для PS4 – 2199 гривень, а для Xbox One – 1699 гривень.
- Гра буде однаково виглядати на всіх платформах, а також ремастер підтримує 4К та HDR.
- Оновлені моделі персонажів, текстури, освітлення, шейдери та різноманітні ефекти.
- Для всіх трьох частин буде лише один клієнт, а також один універсальний редактор.
- Звук змінювати не стали.
- CGI-ролики були оновлені.
- Час завантаження рівнів скоротили у декілька разів.
- Багатокористувацький режим вирізали.
- Найбільших змін зазнала перша частина Mass Effect. У цій відеогрі з'являться нові міні ігри, а також новий інтерфейс.
- Сюжет вирішили не змінювати, а канонічною залишиться кінцівка з Extended Cut для Mass Effect 3.
Дивіться трейлер відеогри Mass Effect Legendary Edition – відео
Скріншоти із відеогри Mass Effect Legendary Edition / світлини з сайту Electronic Arts
Mass EffectСерія науково-фантастичних відеоігор, яка розроблюється студією BioWare. За жанром це рольові ігри, а події розгортаються у майбутньому, де людство вже вступило у контакт із позаземними цивілізаціями. Сюжет розповідає про пригоди командора Шепарда та інших членів екіпажу його корабля. Оригінальна трилогія стала культовою та здобула безліч нагород.
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