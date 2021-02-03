BioWare та Electronic Arts представили довгоочікуваний ремастер Mass Effect Legendary Edition. Вони вже встигли розкрити перші деталі та поділилися офіційним трейлером.

Джерело: Electronic Arts

Розробники із BioWare анонсували ремастер дуже популярної трилогії Mass Effect ще у листопаді. Тоді вони поділилися загальною інформацією, а також всього одним скріншотом. Але зараз розробники потішили всіх шанувальників гучною презентацією Mass Effect Legendary Edition.

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Коротко про головні особливості ремастера Mass Effect:

До його складу ввійдуть Mass Effect, Mass Effect 2 і Mass Effect 3.

Перевидання міститиме всі DLC, які виходили для цієї трилогії (майже 40).

Оновлена гра вийде вже 14 травня на PC, Xbox One, PS4, а також буде сумісність із PS5 та Xbox Series.

Ігровий рушій не змінили, ремастер також зроблений на Unreal Engine 3.

Для PC можна придбати цю гру за 1799 гривень, для PS4 – 2199 гривень, а для Xbox One – 1699 гривень.

Гра буде однаково виглядати на всіх платформах, а також ремастер підтримує 4К та HDR.

Оновлені моделі персонажів, текстури, освітлення, шейдери та різноманітні ефекти.

Для всіх трьох частин буде лише один клієнт, а також один універсальний редактор.

Звук змінювати не стали.

CGI-ролики були оновлені.

Час завантаження рівнів скоротили у декілька разів.

Багатокористувацький режим вирізали.

Найбільших змін зазнала перша частина Mass Effect. У цій відеогрі з'являться нові міні ігри, а також новий інтерфейс.

Сюжет вирішили не змінювати, а канонічною залишиться кінцівка з Extended Cut для Mass Effect 3.

Дивіться трейлер відеогри Mass Effect Legendary Edition – відео

Скріншоти із відеогри Mass Effect Legendary Edition / світлини з сайту Electronic Arts